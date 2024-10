Terza giornata UEFA Nations League: cosa guardare venerdì e sabato

La Germania è sulla buona strada per tornare a essere grande e la Spagna vuole mostrare l'importanza del duro lavoro: ecco gli spunti più interessanti della terza giornata di UEFA Nations League.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle prossime sfide.

Calendario completo

Terza giornata Lega A

Giovedì 10 ottobre

A2 Italia - Belgio

A2 Israele - Francia

Venerdì 11 ottobre

A3 Bosnia-Erzegovina - Germania

A3 Ungheria - Paesi Bassi

Sabato 12 ottobre

A1 Croazia - Scozia (18:00)

A1 Polonia - Portogallo

A4 Serbia - Svizzera

A4 Spagna - Danimarca

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato.

Prosegue la rinascita della Germania

Ospitare EURO 2024 è stata la fine di un'era per la Germania: il ritiro dalla nazionale di giganti come Manuel Neuer e Toni Kroos ha significato un lavoro di ricostruzione per l'allenatore Julian Nagelsmann.

Finora il Gruppo A3 ha fornito risultati molto incoraggianti ai tedeschi: vittoria per 5-0 sull'Ungheria e pareggio 2-2 nei Paesi Bassi, partita nella quale Deniz Undav dello Stuttgart ha festeggiato il suo esordio da titolare con un gol.

"Una conclusione difficile ma efficace", ha detto Nagelsmann parlando del gol.

La prossima partita a Zenica è il primo incontro ufficiale dei tedeschi con la Bosnia-Erzegovina, nazionale che si affiderà ancora una volta all'ex attaccante del Wolfsburg, Edin Džeko, che nonostante i suoi 38 anni rimane una seria minaccia per qualsiasi difesa avversaria.

Highlights: Paesi Bassi - Germania 2-2

La Spagna accoglie una Danimarca in grande spolvero

Parlando nella 14ª conferenza UEFA degli allenatori e dei direttori tecnici delle squadre nazionali, il ct Luis de la Fuente ha attribuito il merito del trionfo della Spagna a EURO 2024 all'incredibile dedizione al lavoro della sua squadra. La Spagna ha iniziato il Gruppo A4 con uno 0-0 in Serbia prima di vincere 4-1 in Svizzera (nonostante l'inferiorità numerica dopo appena 20 minuti).

Nella terza giornata le Furie Rosse affronteranno un'altra squadra che fa del lavoro la sua filosofia: la Danimarca. I danesi hanno vinto le prime due partite sotto la guida del neo ct Lars Knudsen, senza subire gol.

"Ci aspetta una partita ancora più difficile", ha avvertito il difensore Rasmus Kristensen.

Highlights: Svizzera - Spagna 1-4

Negli altri campi

La Georgia si è guadagnata un gran numero di ammiratori a EURO 2024 e si trova in testa al Gruppo B1, dove punta alla terza vittoria consecutiva quando affronterà l 'Ucraina a Poznań, in Polonia.

Lo svedese Viktor Gyökeres è uno dei quattro giocatori a tre gol in Nations League, ma Benjamin Šeško è in cima alla classifica avendo segnato tutti e quattro i gol della Slovenia. La sua squadra farà visita alla Norvegia di Erling Haaland nella terza giornata. .



