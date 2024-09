UEFA Nations League: cosa guardare alla prima giornata

La UEFA Nations League è tornata, e con lei sono tornate le partite di alto profilo anche nella stagione 2024/25. Tra queste spiccano le sfide tra Serbia e Spagna, tra Germania e Ungheria, e soprattutto tra Francia e Italia.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti della prima tornata di partite.

Calendario completo

Prima giornata Lega A

Giovedì 5 settembre

A1 Portogallo - Croazia

A1 Scozia - Polonia

A4 Danimarca - Svizzera

A4 Serbia - Spagna

Venerdì 6 settembre

A2 Belgio - Israele

A2 Francia - Italia

Sabato 7 settembre

A3 Germania - Ungheria

A3 Paesi Bassi - Bosnia-Erzegovina

Calcio d'inizio ore 20:45 CET

I grandi gol delle fasi finali di Nations League

Tornano in campo i campioni d'Europa

A poco meno di due mesi dalla quarta vittoria del trofeo Henri Delaunay (record) grazie al successo sull'Inghilterra a Berlino per 2-1, la Spagna, vincitrice di EURO 2024, torna in campo affrontando l'insidiosa trasferta contro la Serbia. I campioni in carica della Nations League hanno vinto tutte e sette le partite disputate in Germania giocando un gran calcio, e saranno ancora una volta tra i favoriti per il successo dopo il trionfo del 2022/23.

La Serbia, tuttavia, cercherà di riportare le Furie Rosse a terra, e per farlo si affiderà al suo attacco sfavillante in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Dopo aver disputato il suo primo EURO come nazione indipendente, la Serbia non avrà certo paura e potrebbe dare vita a un incontro affascinante a Belgrado.

Tutti i gol della Spagna nel cammino trionfale a EURO 2024

Sfida tra titani a Parigi

Due big del calcio europeo, Francia e Italia, daranno il via al Gruppo A2 con una sfida molto attesa. Entrambe sono tornate in patria deluse dopo EURO 2024, quindi saranno desiderose di riscattarsi subito alla prima occasione che sarà al Parc des Princes.

Questo è il primo incontro in gare ufficiali tra le due squadre dopo 16 anni, ovvero da quando gli Azzurri hanno vinto la partita della fase a gironi di EURO 2008 per 2-0. Da allora, tuttavia, i Bleus hanno vinto tutte e tre le amichevoli tra i due Paesi. "È un girone difficile", ha ammesso l'allenatore dell'Italia, Luciano Spalletti. "Dovremo farci trovare pronti".

Spalletti sul sorteggio 'difficile' dell'Italia in Nations League

La Germania punta al primo titolo

Nonostante sia una delle squadre più vincenti del calcio internazionale, con quattro Coppe del Mondo e tre Europei, la Germania non ha ancora vinto una Nations League e non è andata oltre la fase a leghe in tre edizioni. I padroni di casa di EURO 2024 sono stati battuti dai futuri campioni d'Europa della Spagna nei quarti di finale di luglio ma c'è ottimismo in casa Germania dopo una serie di belle prestazioni nel torneo.

Germania e Ungheria si sono affrontate nella fase a gironi di EURO 2024, quando i padroni di casa hanno vinto per 2-0 grazie ai gol di Jamal Musiala e İlkay Gündoğan. L'allenatore dell'Ungheria, Marco Rossi, ritiene tuttavia che quel risultato sarebbe potuto essere diverso: "Abbiamo creato un buon numero di occasioni, ma siamo stati sfortunati". Riuscirà la fortuna a girare a Dusseldorf?

Nagelsmann sul girone della Germania in Nations League

Negli altri campi

Capocannoniere della Nations League 2022/23 insieme al serbo Aleksandar Mitrović, Erling Haaland spera di lasciare subito il segno quando la sua Norvegia si recherà in Kazakistan nel Gruppo B3 il 6 settembre. La Georgia è stata una delle più belle storie di EURO 2024, avendo raggiunto gli ottavi all'esordio, e cercherà di iniziare positivamente la sua Nations League il 7 settembre in casa contro la Cechia nel Gruppo B1. L'Inghilterra, seconda classificata a EURO 2024, inizierà il Gruppo B2 contro la vicina Repubblica d'Irlanda, a Dublino, il 7 settembre. Il nuovo allenatore ad interim, Lee Carsley, sarà alla sua prima partita con i Tre Leoni contro il Paese che ha rappresentato 40 volte da giocatore.



Altre date Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20–25 marzo 2025

Quarti di finale Lega A: 20–25 marzo 2025

Fase finale: 4–8 giugno 2025

