Cambio di sede per la partita di UEFA Nations League tra Montenegro e Galles

A causa delle temperature estremamente calde registrate in Montenegro durante l'estate, il campo da gioco del Gradski Stadion Podgorica ha subito gravi danni.

Questo, unito al fitto calendario di partite, ha fatto sì che, nonostante gli sforzi della Federcalcio del Montenegro (FSCG) per migliorare la qualità del terreno da gioco, l'incontro di UEFA Nations League tra Montenegro e Galles del 9 settembre sarà spostato in un altro campo, ovvero al City Stadium Nikšić, per garantire che la partita si giochi in un campo in condizioni migliori.