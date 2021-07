I precedenti tra Belgio e Francia

Il Belgio, battuto quattro volte su quattro dalla Francia nella fase finale di un torneo, spera di recuperare terreno nella prossima sfida in UEFA Nations League.

Le squadre si sono incrociate per l'ultima volta nella semifinale dei mondiali del 2018. Samuel Umtiti ha segnato il gol decisivo, infliggendo al Belgio la prima sconfitta da settembre 2016. L'undici di Didier Deschamps ha poi vinto la finale contro la Croazia per 4-2, diventando campione del mondo e dimenticando la sconfitta in finale di UEFA EURO 2016 davanti al suo pubblico.

Michel Platini contro il Belgio nel 1984 AFP via Getty Images

Ora, le squadre si ritrovano a Torino in un'altra semifinale, quella di UEFA Nations League, e tentano di dimenticare l'eliminazione prematura a EURO 2020. La Francia è uscita agli ottavi contro la Svizzera ai rigori, mentre i diavoli rossi sono stati eliminati dall'Italia ai quarti e si sono improvvisamente ricordati che la cosiddetta "generazione d'oro" deve ancora vincere un trofeo.

Il contesto

Bruxelles è la capitale europea più vicina a Parigi, appena 250 km. Non è una sorpresa, dunque, che il primo confronto ufficiale tra Belgio e Francia risalga al 1904, un'amichevole terminata 3-3 allo Stade du Vivier d'Oie (traduzione letterale: stadio allevamento oche). Nei decenni successivi si sono affrontate regolarmente in amichevole, viaggiando insieme sulla SS Conte Verde nel 1930 per andare in Uruguay a disputare la prima Coppa del Mondo FIFA.

Le sfide ufficiali

Giocate Vittorie Belgio Pareggi Vittorie Francia Gol Belgio Gol Francia EURO 5 2 2 1 5 8 Coppa del Mondo

7 1 1 5 10 17

EURO: il Belgio ha battuto la Francia 2-1 in casa nelle qualificazioni per EURO 1968 e ha pareggiato 1-1 al ritorno a Parigi, ma sono stati i Bleus ad arrivare primi nel girone e a ragiungere i quarti, perdendo contro la Jugoslavia in due partite.

Nelle qualificazioni per l'edizione 1976, i diavoli rossi hanno vinto nuovamente 2-1 in casa e pareggiato in trasferta (0-0). Stavolta, il Belgio ha vinto il girone ma è stato eliminato dall'Olanda ai quarti.

L'ultimo confronto ufficiale nelle competizioni UEFA risale a EURO 1984, con una vittoria dei transalpini per 5-0 a Nantes nella fase a gironi e tripletta di Platini, che avrebbe concluso il torneo con nove gol e la medaglia da vincitore.

Guarda i nove gol di Platini a EURO 1984

Coppa del Mondo: la prima gara ufficiale tra le due squadre è stata giocata a Parigi ai mondiali del 1938 ed è stata vinta dalla Francia padrona di casa per 3-1. Poiché il torneo era interamente a eliminazione diretta, il Belgio si è fermato subito, mentre la Francia è stata eliminata al turno successivo dai futuri campioni dell'Italia.

In seguito, le squadre si sono affrontate nelle qualificazioni per i mondiali del 1958 e del 1982 e anche nella finale per il terzo posto del 1986. La partita a Puebla (Messico) si è conclusa 2-2 dopo 90 minuti, ma un gol di Bernard Genghini e un rigore trasformato da Manuel Amoros hanno regalato il terzo posto alla Francia.