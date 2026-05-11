Date e format della UEFA Futsal Champions League 2026/27

La UEFA Futsal Champions League 2026/27 prevede un turno preliminare e uno principale (che si giocheranno come mini-tornei in un'unica sede), ottavi e quarti di finale con partite di andata e ritorno e la fase finale a quattro squadre in una sede che verrà annunciata a settembre.

Le quattro federazioni più in alto nel ranking UEFA di futsal a fine aprile 2025* (Portogallo (compresi i campioni in carica dello Sporting CP), Spagna, Kazakistan e Ucraina) iscrivono due rappresentanti, mentre le altre nazioni iscrivono un solo club.

*Russia esclusa

I campioni in carica e le squadre classificate dal 1° all'11° e dal 16° al 19° posto nel ranking di UEFA Futsal Champions League accedono direttamente al Percorso A del turno principale. Tutte le altre squadre accedono alla competizione dal turno preliminare o direttamente al percorso B del turno principale.

Calendario

Sorteggio turno preliminare e principale: 8 luglio

Turno preliminare: 25–30 agosto

Turno principale: 27 ottobre–1 novembre

Sorteggio ottavi di finale e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio

Finals: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da definire)

Tutte le date sono soggette a variazioni

Highlights finale 2026: Sporting CP - Palma 2-0

Format

Turno preliminare

• In questo turno entrano le squadre con il ranking più basso (il numero esatto dipende dal livello di accesso).

• Le squadre vengono sorteggiate in gironi da quattro o, a seconda del numero di club presenti nel girone, da tre. I gironi si giocano come mini-tornei a sede unica (le teste di serie si basano sul coefficiente mentre le squadre selezionate in anticipo come ospitanti, sorteggiate separatamente).

• Le vincitrici dei gironi ed eventualmente le migliori seconde (a seconda del numero di partecipanti) passano al turno principale.

Percorso A

• Seguono questo percorso i campioni in carica, le successive 11 squadre con il miglior ranking e le squadre dal 16° al 19° posto nel ranking.

• Come al sorteggio precedente, le squadre vengono suddivise in quattro fasce. Quattro vengono designate come ospitanti e sorteggiate separatamente, pur mantenendo la fascia assegnata. Sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

• Le prime tre classificate dei quattro gironi accedono agli ottavi.

Percorso B

• Le squadre classificate dal 12° al 15° posto e alcune squadre classificate sotto il 20° posto (in base al livello di accesso) seguono questo percorso e saranno raggiunte dalle squadre che hanno superato il turno preliminare. In totale saranno 16 le squadre coinvolte in questo percorso.

• Le vincitrici dei quattro gironi (giocati come mini-tornei in sede unica) accedono agli ottavi.

Ottavi di finale

• Agli ottavi di finale con partite di andata e ritorno, le vincitrici dei gironi del Percorso B e le terze classificate del Percorso A saranno sorteggiate contro le squadre che si sono classificate ai primi posti dei gironi del Percorso A (che, in quanto teste di serie, saranno in trasferta nei primi turni). Il sorteggio del 4 novembre definirà anche i quarti di finale.

Quarti di finale

• Le vincitrici delle sfide (andata e ritorno) accederanno alla fase finale.

Fase finale

• La fase finale del torneo è un evento ad eliminazione diretta a quattro squadre in sede da definire, con le semifinali in programma il 6 o il 7 maggio e le finali per il primo e il terzo posto due giorni dopo.