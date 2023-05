Anteprima finale UEFA Futsal Champions League: Palma - Sporting CP

I padroni di casa del Mallorca Palma Futsal affrontano i due volte vincitori dello Sporting CP in finale di UEFA Futsal Champions League domenica al Velòdrom Illes Balears-Mallorca.

Info finale Futsal Champions League Quando: 20:00 CET, domenica

Dove: Velòdrom Illes Balears-Mallorca

Cosa: Finale UEFA Futsal Champions League

Come seguire: Avvicinamento e live qui

Dove vederla: Guarda la lista dei broadcasters o guardala live su UEFA.tv, nella maggior parte dei territori.

Finale terzo posto: Benfica - Sporting Anderlecht Futsal (17:00 CET)

Le info

Il Palma è al suo debutto europeo in questa stagione e in effetti deve ancora vincere un trofeo importante anche a livello nazionale. Ma nemmeno l'Ekaterinburg lo aveva fatto prima del trionfo nel 2007/08, e il Palma ha sicuramente dimostrato il proprio valore anche prima dell'epica vittoria per 4-3 contro il Benfica venerdì davanti a un pubblico di casa estasiato.

La loro squadra esperta comprende Mario Rivillos, e due ex uomini del Benfica, Chaguinha e Hossein Tayebi, che il Palma spera di recuperare dopo essersi infortunato segnando il secondo dei suoi due gol in semifinale.

Highlights semifinale Futsal Champions League: Palma 4-3 Benfica

Lo Sporting, ormai un protagonista fisso in questa fase della competizione, ha il nucleo della squadra (e l'allenatore Nuno Dias) che ha assaporato la vittoria nel 2019 e nel 2021, più uno dei giocatori che li ha detronizzati con il Barça l'anno scorso a Riga, Esteban. Ha vinto tutte e sette le partite fino a qui, inclusa la vittoria contro l'Anderlecht per 7-1 venerdì in una semifinale in cui era in vantaggio per 5-0 dopo i primi sette minuti.

Ha giocatori come João Matos, Erick, Pauleta, Tomás Paço, Zicky e Pany Varela, che sono stati anche cruciali per le recenti vittorie dei titoli continentali e mondiali della nazionale portoghese, lo Sporting ha una squadra di vincitori seriali. Il Palma, però, ci tiene a dimostrare che c'è un nuovo nome al vertice del futsal europeo.