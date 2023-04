Dove guardare le finals di UEFA Futsal Champions League

Titolari dei diritti di Futsal Champions League

Controlla il palinsesto delle singole emittenti per informazioni sulle partite trasmesse in televisione o in streaming nel tuo territorio.

Tutte le informazioni sono soggette agli accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

Le partite verranno trasmesse in diretta streaming in determinati territori su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Visita la home page di UEFA.tv per informazioni sulle partite che potrebbero essere disponibili nel tuo territorio.

Emittenti partner ufficiali della Futsal Champions League

Le emittenti partner in Europa e nel mondo trasmetteranno le finals della UEFA Futsal Champions League da Palma di Maiorca. Di seguito sono elencati le emittenti partner locali.

Europa

Azerbaigian: CBC Sport e almasport.tv (Saran)

Belgio: Proximus

Bosnia ed Erzegovina: Arena Sport

Croazia: Arena Sport

Cipro: CYTA

Cechia: Premier Sports, Nova Sport, VOYO

Danimarca: Viaplay

Estonia: Viaplay

Finlandia: Viaplay

Grecia: Cosmote TV

Islanda: Viaplay

Israele: The Sports Channel

Kazakistan: QazSport, Q Sport League e almasport.tv (Saran)

Kosovo: Arena Sport

Lettonia: Viaplay

Lituania: Viaplay

Montenegro: Arena Sport

Paesi Bassi: Viaplay

Macedonia del Nord: Arena Sport

Norvegia: Viaplay

Polonia: Polsat

Portogallo: Eleven e Canal 11

Romania: Clever Media

Serbia: Arena Sport

Slovacchia: Premier Sports, Nova Sport, VOYO

Slovenia: Arena Sport

Spagna: Gol (Mediapro) e IB3

Svezia: Viaplay

Turchia: S Sport Plus/S Sport+ (Saran)

Asia e Oceania

Kirghizistan: Q Sport e almasport.tv (Saran)

Tagikistan: Varzish TV e almasport.tv (Saran)

Turkmenistan: almasport.tv (Saran)

Uzbekistan: UzReport e almasport.tv (Saran)

Americhe

America centrale e Caraibi: ESPN

Sud America: ESPN

Tutte le informazioni sono soggette a variazioni.