Le partecipanti alla prima UEFA Futsal Champions League

Le 57 squadre iscritte alla nuova UEFA Futsal Champions League parteciperanno al sorteggio del turno preliminare e principale, in programma giovedì 5 luglio alle 14:15.

Quattro nazioni (Spagna, Portogallo, Russia e Kazakistan) hanno diritto a iscrivere due squadre alla competizione, che prende il posto della UEFA Futsal Cup. Le otto formazioni (tra cui i campioni in carica dell'Inter FS) sono fra le 23 con il ranking più alto e accedono direttamente al turno principale. Le altre 34 partono dal turno preliminare, che verrà sorteggiato insieme a quello principale. Il numero di partecipanti delle 53 federazioni è superiore alle 17 edizioni precedenti della UEFA Futsal Cup. L'Islanda torna ad avere una squadra in gara dopo due stagioni di assenza.

Ranking per coefficienti completo



Turno preliminare (28 agosto - 2 settembre)

• Sette gironi da quattro e due da tre squadre.

• Le squadre vengono inserite in quattro urne a seconda del coefficiente.

• Nove squadre, di cui tre delle 14 esordienti che partono dal turno preliminare, sono state prescelte per ospitare i mini tornei e saranno estratte separatamente dall'Urna 1, per poi essere inserite nella fascia di appartenenza.

• Quindi, le sette squadre in fascia 4 verranno estratte e inserite nei Gruppi da A a G.

• Quindi verranno estrattte le rimanenti squadre in fascia 3 (Urna 3), fascia 2 (Urna 4) e fascia 1 (Urna 5), fino a occupare tutti i posti nei nove gironi.

• Le nove vincitrici dei gironi passano il turno.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2018: l'Inter difende il titolo

Turno principale (2 - 7 ottobre)

Percorso A

• L'Inter FS campione in carica, le 11 squadre successive nel ranking e le squadre dal 16° al 19° posto seguono questo percorso.

• Tra queste squadre figura il Sibiryak (Russia), all'esordio nel torneo.

• Seguono questo percorso anche alcune ex vincitrici, ovvero Kairat Almaty, Barcelona, Benfica e TTG-Ugra Yugorsk, e lo Sporting CP, secondo classificato nel 2018.

• Come al sorteggio precedente, le squadre verranno assegnate a una delle quattro fasce. Quattro di loro sono state designate come squadre ospitanti e saranno sorteggiate separatamente, mantenendo la rispettiva fascia. Sono ammesse sfide tra formazioni della stessa nazione.

• Come deciso dal Comitato Emergenze UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono affrontarsi. Pertanto, il Kherson (UKR) non può essere sorteggiato contro Sibiryak (RUS) o Ugra (RUS).

• Le prime tre classificate di ogni girone si qualificano al turno elite.

Urna B

• Le squadre dal 12° al 15° e dal 20° al 22° posto nel ranking vengono raggiunte dalle nove vincitrici al turno preliminare.

• Le esordienti A&S Futsal Pescara (Italia), Aktobe (Kazakistan), Novo Vrijeme Makarska (Croazia) e Lučenec (Slovacchia) seguono questo percorso.

• Come al sorteggio precedente, le squadre verranno assegnate a una delle quattro fasce. Quattro di loro sono state designate come squadre ospitanti e saranno sorteggiate separatamente, mantenendo la rispettiva fascia.

• Le vincitrici al turno preliminare verranno sorteggiate e occuperanno la fascia 4 di ogni girone, quindi la fascia 3 e quindi l'ultimo posto in fascia 2.

• Come deciso dal Comitato Emergenze UEFA, le squadre di Armenia e Azerbaigian non possono affrontarsi. Se il Leo Futsal Club (ARM) dovesse essere sorteggiato nello stesso girone dell'Araz Naxçivan (AZE) nel percorso B del turno principale , il Leo e la vincitrice del girone al turno preliminare che si trova nel girone successivo del percorso B del turno principale (fascia 4) verranno scambiate di posto. Se questo avviene nel Gruppo 8, lo scambio viene effettuato con la vincitrice del Gruppo 5 al turno preliminare (fascia 4).

• Le vincitrici dei quattro gironi raggiungono il turno elite.

Turno elite e fase finale

• Le 16 squadre si affronteranno in quattro gironi da quattro, da sorteggiarsi il 14 ottobre.

• Le quattro vincitrici dei gironi dal 13 al 18 novembre si qualificano per la fase finale a fine aprile. Una delle squadre qualificate sarà designata come ospitante.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Fase finale 2018: terzo posto per il Barcellon

Calendario

Sorteggio turno preliminare e principale: 5 luglio

Turno preliminare: 28 agosto–2 settembre

Turno principale: 2–7 ottobre

Sorteggio turno elite: 14 ottobre

Turno elite: 13–18 novembre

Sorteggio fase finale: da confermare

Fase finale: 25 o 26 e 27 o 28 aprile

Partecipanti 2018/19

*esordienti

Turno preliminare

Urna 1 – squadre ospitanti

Informatica Timişoara (ROU, fascia 1)*

Mostar SG (BIH, 1)

Veles (MKD, 1)*

Hohenstein-Ernstthal (GER, 1)*

Record Bielsko-Biała (POL, 1)

Uddevalla (SWE, 2)

Dinamo Chişinău (MDA, 2)

Vytis (LTU, 3)

Allstars Wiener Neustadt (AUT, 3)



Urna 2 – fascia 4

Encamp (AND)

Racing Futsal Luxembourg (LUX)*

Cosmos Tallinn (EST)

Murata (SMR)*

Wattcell (SCO)

Belfast United (NIR)

Vængir Júpiters (ISL)*

Urna 3 – fascia 3

Čelik NK (MNE)*

La Chaux-de-Fonds (SUI)*

Campioni di Turchia, da confermare (TUR)

Maccabi Nahalat Yitzhak Tel-Aviv (ISR)*

KF Tirana (ALB)

Futsamba Naas (IRL)*

Cardiff University (WAL)

Urna 4 – fascia 2

Kampuksen Dynamo (FIN)*

Futsal Gentofte (DEN)

Valletta (MLT)

Varna City (BUL)*

Doukas SAC (GRE)

Reading Futsal Club (ENG)*

Lynx FC (GIB)

Urna 5 – fascia 1

Leo Futsal Club (ARM)

Hovocubo (NED)

TMC Tbilisi (GEO)*

Sandefjord (NOR)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Fase finale 2018: l'Inter batte il Barcellona in semifinale

Turno principale

Percorso B

Urna 6 – squadre ospitanti

Nikars Riga (LVA, fascia 1)

Novo Vrijeme Makarska (CRO, 2)*

APOEL (CYP, 2)

Lučenec (SVK, 2)*

Urna 7 – fasce 2, 3 e 4

Vincitrici dei gironi A-I al turno preliminare

Urna 8 – fascia 1

A&S Futsal Pescara (ITA)*

Araz Naxçivan (AZE)

Aktobe (KAZ)*

Percorso A

Urna 9 – squadre ospitanti

Ekonomac Kragujevac (SRB, fascia 2)

Halle-Gooik (BEL, 3)

Dobovec (SVN, 4)

Feniks (KOS, 4)

Urna 10 – fascia 4

MFC Kherson (UKR)

Kremlin-Bicêtre United (FRA)

Urna 11 – fascia 3

Sibiryak (RUS)*

EP Chrudim (CZE)

LSM Lida (BLR)

Urna 12 – fascia 2

Benfica (POR)

Kairat Almaty (LAZ)

Győr (HUN)

Urna 14 – fascia 1

Inter FS (ESP, campione in carica)

Sporting CP (POR)

TTG-Ugra Yugorsk (RUS)

Barça (ESP)