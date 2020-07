L'Inter resta regina: 2018 Futsal Cup in pillole

Finale

Sporting CP 2-5 Inter FS

Terzo posto

Győr 1-7 Barcelona

Semifinali: venerdì

Győr 1-6 Sporting CP - HIGHLIGHTS

Inter FS 2-1 Barcelona - HIGHLIGHTS

Classifica marcatori (finali)

Esquerdinha (Barcelona) 4

Cardinal (Sporting CP) 2

Ferrao (Barcelona) 2

Diogo (Sporting CP)2

Diego Cavinato (Sporting CP) 2

Ortiz (Inter) 2



Classifica marcatori (stagione)

Halim Selmanaj (Liburn) 12

Michal Seidler (Rekord Bielsko-Biała) 9

Fábio Aguiar (Győr) 8

Marijo Aladžić (Mostar) 8

Record



L'Inter ha raggiunto la finale per l'ottava volta e vinto il trofeo per la quinta volta (entrambi record)

L'Inter è la prima squadra a difendere il titolo da quando c'era riuscito il Playas de Castellón nel 2002 e 2003.

I club spagnoli hanno vinto 9 delle 17 edizioni della UEFA Futsal Cup.

Sporting unica squadra ad aver perso le sue prime tre finali.

Győr prima squadra ungherese alla final four, nona nazione rappresentata in questa fase.

Esquerdinha e Ricardinho arrivano a otto gol nella final four (record).

Albo d'oro

Final four

2018 (Zaragoza): Inter FS (ESP) 5-2 Sporting CP (POR)

2017 (Almaty): Inter FS (ESP) 7-0 Sporting CP (POR)

2016 (Guadalajara): Ugra Yugorsk (RUS) 4-3 Inter FS (ESP)

2015 (Lisbon): Kairat Almaty (KAZ) 3-2 Barcelona (ESP)

2014 (Baku): Barcelona (ESP) 5-2aet FC Dynamo (RUS)

2013 (Tbilisi): Kairat Almaty (KAZ) 4-3 FC Dynamo (RUS)

2012 (Lleida): Barcelona (ESP) 3-1 FC Dynamo (RUS)

2011 (Almaty): Montesilvano (ITA) 5-2 Sporting CP (POR)

2010 (Lisbon): Benfica (POR) 3-2aet Inter FS (ESP)

2009 (Ekaterinburg): Inter FS (ESP) 5-1 Sinara Ekaterinburg (RUS)

2008 (Moscow): Sinara Ekaterinburg (RUS) 4-4aet, 3-2pens Murcia FS (ESP)

2007 (Murcia): FC Dynamo (RUS) 2-1 Inter FS (ESP)

Semifinali su andata e ritorno

2006: Inter FS (ESP) 6-3/3-4: 9-7agg FC Dynamo (RUS)

2005: Action 21 Charleroi (BEL) 4-3, 6-6aet: 10-9agg FC Dynamo (RUS)

2004: Inter FS (ESP) 4-1/3-4: 7-5agg Benfica (POR)

2003: Playas de Castellón (ESP) 1-1/6-4: 7-5agg Action 21 Charleroi (BEL)

Eight-team finals

2002 (Lisbon): Playas de Castellón (ESP) 5-1 Action 21 Charleroi (BEL)

UEFA Futsal Champions League

Dalla prossima stagione la UEFA Futsal Cup, partita nel 2001/02, diventerà la UEFA Futsal Champions League, mantenendo lo stesso format del2017/18.



Winners of the UEFA #FutsalCup for the fifth time - @InterMovistar 🏆🏆🏆🏆🏆👏👏👏👏👏 https://www.uefa.com/futsalcup/season=2018/matches/round=2000915/match=2024321/index.html