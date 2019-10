Ranking UEFA: conferma Juve, salgono Inter e Napoli

Dopo le gare della terza giornata di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20, la Juventus rimane la prima squadra italiana in classifica confermandosi al quinto posto, mentre Inter e Napoli salgono rispetto all'ultima giornata dopo i successi rispettivamente contro Borussia Dortmund e Sazlburg.

A dominare la classifica generale del Ranking UEFA per club c'è il Real Madrid (124,000 punti), davanti ai rivali spagnoli dell'Atlético Madrid (114,000) e del Barcellona (113,000). In quarta posizione troviamo il Bayern Monaco (110,000), mentre chiude la top 5 la Juventus (104,000), prima squadra italiana.

Il secondo club italiano in classifica è la Roma (72,000), quindicesima, mentre il Napoli è al 18esimo posto (67,000). La Lazio rimane stabile in 34esima posizione (39,000) nonostante la sconfitta al Celtic Park di giovedì, mentre l'Inter (26,000) risale al 55esimo posto dopo la vittoria interna per 2-0 contro il Dortmund.

Di seguito la top 10 generale aggiornata e la posizione delle italiane nella top 100.

Ranking UEFA per club generale: la top ten

1) Real Madrid - 124,000

2) Atlético - 114,000

3) Barcellona - 113,000

4) Bayern - 110,000

5) Juventus - 104,000

6) Manchester City - 101,000

6) Paris Saint-Germain - 92,000

8) Liverpool - 89,000

9) Arsenal - 85,000

10) Manchester United - 81,000

Ranking UEFA per club generale: la posizione delle italiane in top 100

5) Juventus - 104,000

15) Roma - 72,000

18) Napoli - 67,000

34) Lazio - 39,000

55) Inter - 26,000

72) Milan - 19,000

74) Fiorentina - 19,000

80) Atalanta - 17,500

