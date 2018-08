Antoine Griezmann è il Giocatore della Stagione di Europa League

Antoine Griezmann è stato nominato Giocatore della Stagione 2017/18 di UEFA Europa League.

L'attaccante francese (27 anni) ha battuto Dimitri Payet del Marsiglia aggiudicandosi la seconda edizione del premio. L'annuncio è stato dato a Montecarlo durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League.

Griezmann con la sua doppietta nel 3-0 del suo Atlético sul Marseille è stato il Man of The Match della finale di Lione - che si trova ad appena 45 minuti dalla sua natia Macon.

Due mesi dopo Griezmann ha ricevuto un altro premio di Man of The Match in una finale grazie a un gol su rigore e alla partecipazione in due dei quattro gol che hanno permesso alla sua Francia di vincere la Coppa del Mondo FIFA!

La top ten della UEFA Europa League 2017/18

1 Antoine Griezmann (Atlético) - 388 punti

2 Dimitri Payet (Marsiglia) - 103 punti

3 Diego Godìn (Atlético) - 84 punti

4 Jan Oblak (Atlético) – 43 punti

5 Ciro Immobile (Lazio) – 26 punti

6= Aritz Aduriz (Athletic) – 16 punti

6= Koke (Atlético) – 16 punti

8= Luiz Gustavo (Marseille) – 10 punti

8= Florian Thauvin (Marseille) – 10 punti

10 Sergej Milinković-Savić (Lazio) – 8 punti

Come è stato scelto Griezmann



La giuria è stata composta dagli allenatori dei 48 club della fase a gironi della passata edizione, insieme ai 55 giornalisti scelti dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza delle federazioni affiliate alla UEFA.

I membri della giuria hanno votato i tre calciatori preferiti, col primo che ha ricevuto cinque punti, il secondo tre e il terzo uno. Agli allenatori non è stato permesso di votare un calciatore della propria squadra. Paul Pogba aveva vinto l'edizione inaugurale del premio per il 2016/17.

Tutti i vincitori dei premi del 2017/18

UEFA Men's Player of the Year: Luka Modrić

UEFA Women's Player of the Year: Pernille Harder

UEFA Champions League Goalkeeper of the Season: Keylor Navas

UEFA Champions League Defender of the Season: Sergio Ramos

UEFA Champions League Midfielder of the Season: Luka Modrić

UEFA Champions League Forward of the Season: Cristiano Ronaldo