Luka Modrić vince il premio Calciatore dell'Anno UEFA

Luka Modrić ha vinto il premio UEFA Men's Player of the Year 2017/18.

Il centrocampista del Real Madrid ha preceduto l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah del Liverpool, gli altri due finalisti del terzetto annunciato il 20 agosto. Il nazionale croato ha ricevuto il premio sul palco di Montecarlo durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League.

Top ten

1 Luka Modrić (Real Madrid e Croazia) – 313 punti

2 Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid e Portogallo) – 223 punti

3 Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) – 134 punti

4 Antoine Griezmann (Atlético e Francia) – 72 punti

5 Lionel Messi (Barcellona e Argentina) – 55 punti

6 Kylian Mbappé (Paris e Francia) – 43 punti

7 Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio) – 28 punti

8 Raphaël Varane (Real Madrid e Francia) – 23 punti

9 Eden Hazard (Chelsea e Belgio) – 15 punti

10 Sergio Ramos (Real Madrid e Spagna) – 12 punti

Perché ha vinto Modrić?

La classe di Modrić è apparsa più evidente che mai la scorsa stagione, durante la quale ha vinto la terza UEFA Champions League consecutiva con il Madrid e raggiunto la finale di Coppa del Mondo FIFA. Anche se il 32enne centrocampista non è un bomber né un muro difensivo, il suo dinamismo e la sua qualità in fase di possesso gli hanno consentito di precedere tutti gli altri candidati.

"Sempre disponibile a ricevere palla, è molto importante perché sa far girare al meglio una squadra di campioni", hanno scritto gli osservatori tecnici UEFA a proposito di Modrić selezionandolo per la Squadra della Stagione di UEFA Champions League 2017/18.

La sua stagione in cifre

Modrić è arrivato secondo ai mondiali con la Croazia ©AFP

Titoli: UEFA Champions League, Supercoppa UEFA, Supercoppa spagnola, Coppa del Mondo FIFA per club, vicecampione del mondo

Modrić ha anche vinto il Pallone d'Oro ai mondiali di Russia.

UEFA Champions League

Presenze: 11

Gol: 1

Assist: 1

Campionato

Presenze: 26

Gol: 1

Nazionale

Presenze: 16

Gol: 3

Criteri di voto

La giuria era formata dagli allenatori delle squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48) 2017/18 e da 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA.

I membri della giuria hanno scelto i migliori tre giocatori per ruolo assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

Che cos'è il premio UEFA Men's Player of the Year?

Il premio è un riconoscimento ai migliori giocatori di qualsiasi nazionalità che hanno giocato in un club di una nazione affiliata alla UEFA nella passata stagione. I giocatori vengono valutati in base alle prestazioni in tutte le competizioni (nazionali, europee e internazionali).

Albo d'oro*

Iniesta ha vinto il premio nel 2011/12 ©Sportsfile

2017/18 ─ Luka Modrić (Real Madrid e Croazia)

2016/17 ─ Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

2015/16 ─ Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

2014/15 ─ Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

2013/14 ─ Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

2012/13 ─ Franck Ribéry (Bayern e Francia)

2011/12 ─ Andrés Iniesta (Barcellona e Spagna)

2010/11 ─ Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

*Il premio si chiamava UEFA Best Player in Europe dal 2010/11 al 2016/17