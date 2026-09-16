Prima giornata Europa League, mercoledì: cade il Milan contro il Benfica, vittorie per Sunderland e Lyon
mercoledì 16 settembre 2026
Intro articolo
Nella prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27, il Milan perde in casa contro il Benfica, mentre il Sunderland vince contro l'AZ Alkmaar al suo ritorno in Europa dopo 53 anni.
Contenuti top media
Corpo articolo
Nella prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League, il Milan perde a San Siro contro il Benfica, mentre il Sunderland festeggia il suo ritorno in Europa battendo l'AZ Alkmaar.
Ecco un breve riepilogo delle partite di mercoledì.
Risultati di mercoledì
Ararat-Armenia - Sparta Praha 1-4
Omonia - Celta 1-0
Milan - Benfica 0-2
Leverkusen - Celje 2-0
H. Beer-Sheva - GNK Dinamo 0-0
Olympiacos - Jagiellonia 2-1
Anderlecht - Lyon 2-1
Sturm Graz - Rennes 0-0
Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
Milan - Benfica 0-2
Il Benfica vince per la prima volta in assoluto contro il Milan al settimo tentativo, grazie ai gol di Dodi Lukébakio e Jakub Kamiński. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 16 minuti grazie al gol da fuori area di Lukébakio su passaggio di Kamiński dopo una splendida azione personale. Poco dopo, Georgiy Sudakov colpisce il palo con un rasoterra dalla distanza.
Il Benfica raddoppia dopo l’intervallo con una conclusione potente di Kamiński (53') su un cross preciso di Souffian El Karouani. Il Milan prova a reagire, ma il tiro del subentrato Christian Pulišić viene parato in tuffo di Anatoliy Trubin, lasciando l'amaro in bocca ai padroni di casa.
Anderlecht - Lyon 1-2
Il Lyon vince di misura in casa dell'Anderlecht, nonostante il vantaggio iniziale di due gol. La squadra di Ligue 1 sblocca il risultato dopo appena otto minuti con Noah Nartey e raddoppia al 22' con una conclusione di Keito Nakamura che si insacca in rete dopo una deviazione decisiva.
La pressione dell’Anderlecht dà i suoi frutti poco dopo l’ora di gioco, quando Mihajlo Cvetković accorcia lo svantaggio con un colpo di testa su un cross millimetrico di Ali Maamar, regalando un finale al cardiopalma. I padroni di casa aumentano l’intensità alla ricerca del pareggio, costringendo Pavel Šulc a respingere sulla linea un tiro di Andrew Omobamidele, ma gli uomini di Paulo Fonseca resistono strenuamente e portano a casa i primi tre punti.
Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
I Black Cats tornano a giocare in Europa per la prima volta dal 1973 e vanno vicini al vantaggio nel primo tempo con una bella conclusione di Enzo Le Fée che si spegne sul palo.
Dopo l’intervallo, i Black Cats aumentano la pressione e passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Le Fée al 66'. Entrambe le squadre sprecano occasioni da distanza ravvicinata, ma è il Sunderland a portare a casa i primi punti grazie a una grande prestazione difensiva.
Il meglio dagli altri campi
- Tobias Guddal segna il primo e il secondo gol di questa edizione di Europa League nel successo dello Sparta Praga per 4-1 contro l'Ararat-Armenia a Yerevan.
- Jure Balkovec segna il gol della vittoria con un tiro dalla distanza nei minuti finali, consentendo all’Omonia di battere per 1-0 il Celta, squadra che aveva raggiunto i quarti di finale nell’edizione 2025/26; la formazione cipriota conquista così la sua prima vittoria nel tabellone principale della competizione dal dicembre 2020.
- Il Leverkusen, finalista dell’Europa League nella stagione 2023/24, esordisce con una vittoria per 2-0 in casa contro il Celje, nonostante una prestazione straordinaria del portiere ospite Žan-Luk Leban.
Partite di giovedì
OFI Crete - Hoffenheim (18:45)
Levski Sofia - Salzburg (18:45)
Beşiktaş - Marseille
Celtic - Ferencváros
Crystal Palace - Lech Poznań
Viktoria Plzeň - Union SG
Juventus - N.E.C.
Lillestrøm - Torreense
Real Sociedad - Bournemouth
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione