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Sorteggio fase campionato di Europa League 2026/27: le avversarie di ogni squadra

venerdì 28 agosto 2026

Le 36 squadre hanno scoperto le prossime avversarie nella fase campionato di UEFA Europa League.

Il sorteggio della UEFA Europa League 2026/27
Il sorteggio della UEFA Europa League 2026/27 AFP via Getty Images

A Montecarlo si è svolto il sorteggio della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 e le 36 squadre hanno conosciuto le loro prossime avversarie.

Rivivi i momenti del sorteggio

Le avversarie di ogni squadra nella fase campionato

Anderlecht (BEL)

Casa
Lyon (FRA)
Salzburg (AUT)
Sunderland (ENG)
Hoffenheim (GER)

Trasferta
Marseille (FRA)
GNK Dinamo (CRO)
Jagiellonia (POL)
OFI Crete (GRE)

Ararat-Armenia (ARM)

Casa
AZ Alkmaar (NED)
Sparta Praha (CZE)
Celje (SVN)
N.E.C. (NED)

Trasferta
Milan (ITA)
Salzburg (AUT)
Jagiellonia (POL)
Torreense (POR)

AZ Alkmaar (NED)

Casa
Juventus (ITA)
GNK Dinamo (CRO)
Sturm Graz (AUT)
H. Beer-Sheva (ISR)

Trasferta
Benfica (POR)
Sparta Praha (CZE)
Sunderland (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)

Benfica (POR)

Casa
AZ Alkmaar (NED)
Celtic (SCO)
Lech Poznań (POL)
OFI Crete (GRE)

Trasferta
Milan (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Omonia (CYP)
N.E.C. (NED)

Beşiktaş (TUR)

Casa
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
H. Beer-Sheva (ISR)

Trasferta
Leverkusen (GER)
Celtic (SCO)
Omonia (CYP)
Hoffenheim (GER)

Bournemouth (ENG)

Casa
Milan (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sturm Graz (AUT)
H. Beer-Sheva (ISR)

Trasferta
Real Sociedad (ESP)
Sparta Praha (CZE)
Celta (ESP)
Lillestrøm (NOR)

Celje (SVN)

Casa
Olympiacos (GRE)
Salzburg (AUT)
Omonia (CYP)
N.E.C. (NED)

Trasferta
Leverkusen (GER)
Ferencváros (HUN)
Sturm Graz (AUT)
Ararat-Armenia (ARM)

Celta (ESP)

Casa
Juventus (ITA)
Union SG (BEL)
Bournemouth (ENG)
Lillestrøm (NOR)

Trasferta
Marseille (FRA)
Celtic (SCO)
Omonia (CYP)
H. Beer-Sheva (ISR)

Celtic (SCO)

Casa
Marseille (FRA)
Ferencváros (HUN)
Celta (ESP)
Beşiktaş (TUR)

Trasferta
Benfica (POR)
Union SG (BEL)
Omonia (CYP)
Torreense (POR)

Crystal Palace (ENG)

Casa
Real Sociedad (ESP)
Sparta Praha (CZE)
Lech Poznań (POL)
Hoffenheim (GER)

Trasferta
Lyon (FRA)
Salzburg (AUT)
Jagiellonia (POL)
Beşiktaş (TUR)

Ferencváros (HUN)

Casa
Juventus (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Celje (SVN)
Torreense (POR)

Trasferta
Milan (ITA)
Celtic (SCO)
Lech Poznań (POL)
Hoffenheim (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Casa
Leverkusen (GER)
Anderlecht (BEL)
Sturm Graz (AUT)
N.E.C. (NED)

Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
Rennes (FRA)
Sunderland (ENG)
H. Beer-Sheva (ISR)

H. Beer-Sheva (ISR)

Casa
Juventus (ITA)
GNK Dinamo (CRO)
Celta (ESP)
OFI Crete (GRE)

Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
Union SG (BEL)
Bournemouth (ENG)
Beşiktaş (TUR)

Hoffenheim (GER)

Casa
Lyon (FRA)
Ferencváros (HUN)
Sturm Graz (AUT)
Beşiktaş (TUR)

Trasferta
Olympiacos (GRE)
Anderlecht (BEL)
Crystal Palace (ENG)
OFI Crete (GRE)

Jagiellonia (POL)

Casa
Lyon (FRA)
Anderlecht (BEL)
Crystal Palace (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)

Trasferta
Olympiacos (GRE)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sunderland (ENG)
Levski Sofia (BUL)

Juventus (ITA)

Casa
Real Sociedad (ESP)
Rennes (FRA)
Omonia (CYP)
N.E.C (NED)

Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
Ferencváros (HUN)
Celta (ESP)
H. Beer-Sheva (ISR)

Lech Poznań (POL)

Casa
Leverkusen (ENG)
Ferencváros (HUN)
Sunderland (ENG)
Torreense (POR)

Trasferta
Benfica (POR)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
OFI Crete (GRE)

Leverkusen (GER)

Casa
Marseille (FRA)
Salzburg (AUT)
Celje (SVN)
Beşiktaş (TUR)

Trasferta
Lyon (FRA)
GNK Dinamo (CRO)
Lech Poznań (POL)
OFI Crete (GRE)

Levski Sofia (BUL)

Casa
Milan (ITA)
Salzburg (AUT)
Jagiellonia (POL)
Lillestrøm (NOR)

Trasferta
Marseille (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sunderland (ENG)
N.E.C. (NED)

Lillestrøm (NOR)

Casa
Real Sociedad (ESP)
Viktoria Plzeň (CZE)
Bournemouth (ENG)
Torreense (POR)

Trasferta
Lyon (FRA)
Sparta Praha (CZE)
Celta (ESP)
Levski Sofia (BUL)

Lyon (FRA)

Casa
Leverkusen (GER)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
Lillestrøm (NOR)

Trasferta
Real Sociedad (ESP)
Anderlecht (BEL)
Jagiellonia (POL)
Hoffenheim (GER)

Marseille (FRA)

Casa
Olympiacos (GRE)
Anderlecht (BEL)
Celta (ESP)
Levski Sofia (BUL)

Trasferta
Leverkusen (GER)
Celtic (SCO)
Sturm Graz (AUT)
Beşiktaş (TUR)

Milan (ITA)

Casa
Benfica (POR)
Ferencváros (HUN)
Sunderland (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)

Trasferta
Olympiacos (GRE)
Salzburg (AUT)
Bournemouth (ENG)
Levski Sofia (BUL)

N.E.C. (NED)

Casa
Benfica (POR)
Rennes (FRA)
Omonia (CYP)
Levski Sofia (BUL)

Trasferta
Juventus (ITA)
GNK Dinamo (CRO)
Celje (SVN)
Ararat-Armenia (ARM)

OFI Crete (GRE)

Casa
Leverkusen (GER)
Anderlecht (BEL)
Lech Poznań (POL)
Hoffenheim (GER)

Trasferta
Benfica (POR)
Rennes (FRA)
Sturm Graz (AUT)
H. Beer-Sheva (ISR)

Olympiacos (GRE)

Casa
Milan (ITA)
Sparta Praha (CZE)
Jagiellonia (POL)
Hoffenheim (GER)

Trasferta
Marseille (FRA)
Rennes (FRA)
Celje (SVN)
Torreense (POR)

Omonia (CYP)

Casa
Benfica (POR)
Celtic (SCO)
Celta (ESP)
Beşiktaş (TUR)

Trasferta
Juventus (ITA)
Rennes (FRA)
Celje (SVN)
N.E.C. (NED)

Real Sociedad (ESP)

Casa
Lyon (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Bournemouth (ENG)
Torreense (POR)

Trasferta
Juventus (ITA)
Union SG (BEL)
Crystal Palace (ENG)
Lillestrøm (NOR)

Rennes (FRA)

Casa
Olympiacos (GRE)
GNK Dinamo (CRO)
Omonia (CYP)
OFI Crete (GRE)

Trasferta
Juventus (ITA)
Sparta Praha (CZE)
Sturm Graz (AUT)
N.E.C. (NED)

Salzburg (AUT)

Casa
Milan (ITA)
Sparta Praha (CZE)
Crystal Palace (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)

Trasferta
Leverkusen (GER)
Anderlecht (BEL)
Celje (SVN)
Levski Sofia (BUL)

Sparta Praha (CZE)

Casa
AZ Alkmaar (NED)
Rennes (FRA)
Bournemouth (ENG)
Lillestrøm (NOR)

Trasferta
Olympiacos (GRE)
Salzburg (AUT)
Crystal Palace (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)

Sturm Graz (AUT)

Casa
Marseille (FRA)
Rennes (FRA)
Celje (SVN)
OFI Crete (GRE)

Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
GNK Dinamo (CRO)
Bournemouth (ENG)
Hoffenheim (GER)

Sunderland (ENG)

Casa
AZ Alkmaar (NED)
GNK Dinamo (CRO)
Jagiellonia (POL)
Levski Sofia (BUL)

Trasferta
Milan (ITA)
Anderlecht (BEL)
Lech Poznań (POL)
Torreense (POR)

Torreense (POR)

Casa
Olympiacos (GRE)
Celtic (SCO)
Sunderland (ENG)
Ararat-Armenia (ARM)

Trasferta
Real Sociedad (ESP)
Ferencváros (HUN)
Lech Poznań (POL)
Lillestrøm (NOR)

Union SG (BEL)

Casa
Real Sociedad (ESP)
Celtic (SCO)
Lech Poznań (POL)
H. Beer-Sheva (ISR)

Trasferta
Lyon (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Celta (ESP)
Beşiktaş (TUR)

Viktoria Plzeň (CZE)

Casa
Benfica (POR)
Union SG (BEL)
Jagiellonia (POL)
Levski Sofia (BUL)

Trasferta
Real Sociedad (ESP)
Ferencváros (HUN)
Bournemouth (ENG)
Lillestrøm (NOR)

Quando si giocano le partite della fase campionato di Europa League?

Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027

Come funzionava il sorteggio?

Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al coefficiente individuale per club all’inizio della stagione. Ogni squadra è stata quindi sorteggiata contro due avversarie per fascia, affrontandone una in casa e una in trasferta.

Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversarie della propria federazione e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre della stessa federazione.

Dove si gioca la finale di Europa League 2027?

UEFA via Getty Images

La finale di UEFA Europa League 2026/27 si giocherà allo Stadion Frankfurt di Francoforte (Germania) mercoledì 26 maggio 2027.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di eventuali indagini e/o procedimenti legali in corso, nonché alla conferma definitiva della UEFA.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 28 agosto 2026

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