Europa League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato
giovedì 27 agosto 2026
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Sono state confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27.
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Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Europa League sono state divise in quattro fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle 13:00 CET.
Europa League 2026/27: fasce per il sorteggio della fase campionato
Fascia 1
Leverkusen (GER)
Benfica (POR)
Juventus (ITA)
Milan (ITA)
Lyon (FRA)
AZ Alkmaar (NED)
Olympiacos (GRE)
Real Sociedad (ESP)
Marseille (FRA)
Fascia 2
Ferencváros (HUN)
Viktoria Plzeň (CZE)
Union SG (BEL)
GNK Dinamo (CRO)
Salzburg (AUT)
Celtic (SCO)
Sparta Praha (CZE)
Rennes (FRA)
Anderlecht (BEL)
Fascia 3
Sturm Graz (AUT)
Lech Poznań (POL)
Crystal Palace (ENG)
Bournemouth (ENG)
Sunderland (ENG)
Celje (SVN)
Jagiellonia (POL)
Omonia (CYP)
Celta (ESP)
Fascia 4
Hoffenheim (GER)
Beşiktaş (TUR)
Torreense (POR)
H. Beer-Sheva (ISR)
N.E.C. (NED)
OFI Crete (GRE)
Lillestrøm (NOR)
Levski Sofia (BUL)
Ararat-Armenia (ARM)
Quando si giocano le partite della fase campionato di questa stagione?
Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
Le date della fase a eliminazione diretta
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Francoforte): 26 maggio 2027