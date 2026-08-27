Europa League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Europa League sono state divise in quattro fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle 13:00 CET.

Fascia 1

Leverkusen (GER)

Benfica (POR)

Juventus (ITA)

Milan (ITA)

Lyon (FRA)

AZ Alkmaar (NED)

Olympiacos (GRE)

Real Sociedad (ESP)

Marseille (FRA)

Fascia 2

Ferencváros (HUN)

Viktoria Plzeň (CZE)

Union SG (BEL)

GNK Dinamo (CRO)

Salzburg (AUT)

Celtic (SCO)

Sparta Praha (CZE)

Rennes (FRA)

Anderlecht (BEL)

Fascia 3

Sturm Graz (AUT)

Lech Poznań (POL)

Crystal Palace (ENG)

Bournemouth (ENG)

Sunderland (ENG)

Celje (SVN)

Jagiellonia (POL)

Omonia (CYP)

Celta (ESP)

Fascia 4

Hoffenheim (GER)

Beşiktaş (TUR)

Torreense (POR)

H. Beer-Sheva (ISR)

N.E.C. (NED)

OFI Crete (GRE)

Lillestrøm (NOR)

Levski Sofia (BUL)

Ararat-Armenia (ARM)

Giornata 1: 16/17 settembre 2026

Giornata 2: 15 ottobre 2026

Giornata 3: 22 ottobre 2026

Giornata 4: 5 novembre 2026

Giornata 5: 26 novembre 2026

Giornata 6: 10 dicembre 2026

Giornata 7: 21 gennaio 2027

Giornata 8: 28 gennaio 2027

Le date della fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale (Francoforte): 26 maggio 2027