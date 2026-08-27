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Europa League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

giovedì 27 agosto 2026

Sono state confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27.

Europa League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Europa League sono state divise in quattro fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle 13:00 CET.

Segui il sorteggio qui!

Europa League 2026/27: fasce per il sorteggio della fase campionato

Fascia 1
Leverkusen (GER)
Benfica (POR)
Juventus (ITA)
Milan (ITA)
Lyon (FRA)
AZ Alkmaar (NED)
Olympiacos (GRE)
Real Sociedad (ESP)
Marseille (FRA)

Fascia 2
Ferencváros (HUN)
Viktoria Plzeň (CZE)
Union SG (BEL)
GNK Dinamo (CRO)
Salzburg (AUT)
Celtic (SCO)
Sparta Praha (CZE)
Rennes (FRA)
Anderlecht (BEL)

Fascia 3
Sturm Graz (AUT)
Lech Poznań (POL)
Crystal Palace (ENG)
Bournemouth (ENG)
Sunderland (ENG)
Celje (SVN)
Jagiellonia (POL)
Omonia (CYP)
Celta (ESP)

Fascia 4
Hoffenheim (GER)
Beşiktaş (TUR)
Torreense (POR)
H. Beer-Sheva (ISR)
N.E.C. (NED)
OFI Crete (GRE)
Lillestrøm (NOR)
Levski Sofia (BUL)
Ararat-Armenia (ARM)

Quando si giocano le partite della fase campionato di questa stagione?

Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027

Le date della fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Francoforte): 26 maggio 2027

Le date chiave
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 27 agosto 2026

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