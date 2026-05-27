La rete di Emiliano Buendía votata dai tifosi come gol più bello della UEFA Europa League 2025/26

La splendida rete di Emiliano Buendía dell'Aston Villa nella vittoria per 3-0 in finale contro il Freiburg, è stata votata come Gol del Torneo della ﻿UEFA Europa League 2025/26.

Con la sua squadra già in vantaggio per 1-0 grazie allo gran tiro al volo di Youri Tielemans – rete votata come seconda dai tifosi – Buendía ha ricevuto la palla appena fuori dall'area di rigore e con il sinistro ha calciato un tiro a giro imprendibile che si è infilato all'incrocio dei pali.

Alla votazione hanno partecipato i dieci gol più belli dell'edizione 2025/26 scelti dagli Osservatori Tecnici UEFA.

La classifica dei gol preferiti dai tifosi nella Europa League 2025/26

1° Emiliano Buendía (Freiburg - Aston Villa 0-3) – finale, 20/05/2026 (5° in classifica per gli osservatori)

2° Youri Tielemans (Freiburg - Aston Villa 0-3) – finale, 20/05/2026 (7°)

3° Miguel Rodriguez (Real Betis - Utrecht 2-1) – quinta giornata, 27/11/2025 (2°)