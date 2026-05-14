La classifica degli xG di Freiburg e Aston Villa in UEFA Europa League

Mercoledì 20 maggio, il Freiburg affronterà l'Aston Villa a Istanbul nella finale di UEFA Europa League. Entrambe le squadre sono tra le più letali sotto porta del torneo, secondo le statistiche degli xG, presentate da Swissquote.

Quali squadre sono state più incisive sotto porta nella UEFA Europa League 2025/26?

Gol segnati xG +/- Midtjylland 20 14,61 5,39 Aston Villa 28 22,94 5,06 Real Betis 20 15,22 4,78 Braga 23 18,73 4,27 Celta 22 18,24 3,76 Freiburg 25 21,92 3,08

Le finaliste Villa e Freiburg sono le squadre più prolifiche della competizione di questa stagione con rispettivamente 28 e 25 gol, ma secondo i dati è il Midtjylland – che ha raggiunto gli ottavi di finale – ad essere stata la squadra più letale sotto porta.

Gli "Expected Goals" (xG) sono un parametro ideato per misurare la probabilità che un tiro vada a segno in base alle circostanze in cui il giocatore calcia il pallone. In base a questi parametri, il Midtjylland avrebbe dovuto segnare 14,61 gol nell'Europa League di questa stagione, mentre in realtà ne ha segnati 20 – 5,39 in più del previsto.

L'Aston Villa segue a ruota con un xG di 22,94, il che significa che ha segnato 5,06 gol in più del previsto, mentre il Freiburg è al sesto posto con un xG di 21,92, avendo segnato 3,08 gol in più del previsto.

Chi sono stati i giocatori più precisi sotto porta nella UEFA Europa League 2025/26?

I dati individuali relativi all'xG riflettono il numero di gol che ci si potrebbe aspettare che un giocatore segni, data la qualità delle occasioni che gli si presentano. Secondo questo parametro, il capitano dell'Aston Villa, John McGinn, è in testa alla classifica dell'Europa League di questa stagione. L'xG del centrocampista è di appena 1,18, il che significa che ha segnato 3,82 gol in più del previsto, per un totale di cinque nella competizione – un dato in parte influenzato dai suoi due gol nelle semifinali contro il Nottingham Forest, realizzati su occasioni con un xG complessivo di appena 0,15.

Il giocatore più efficiente del Freiburg è l'esterno italiano Vincenzo Grifo, anch'egli autore di cinque gol, ma con un xG di 2,67, il che significa che ha realizzato 2,33 reti in più rispetto alle aspettative. Il suo compagno di squadra Yuito Suzuki non è da meno, con quattro gol e un xG di 1,75, il che significa che ha segnato 2,25 gol in più rispetto alle aspettative.