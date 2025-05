Tottenham in vetta alla classifica xG della UEFA Europa League

In attesa della finale di UEFA Europa League a Bilbao, Tottenham e il Manchester United hanno dimostrato di essere tra le squadre più efficaci nelle finalizzazioni secondo le statistiche xG presentate da Swissquote.

Quali sono state le squadre più efficaci sotto porta in UEFA Europa League 2024/25?

Gol segnati xG +/- Tottenham 27 19,82 7,18 Bodø/Glimt 28 21,08 6,92 Manchester United 35 28,14 6,86 Lyon 29 23,19 5,81 Eintracht Frankfurt 21 15,6 5,4

Il parametro xG (expected goals, ovvero gol attesi) misura la probabilità che un tiro finisca in rete in base alle circostanze in cui il giocatore colpisce la palla. Secondo questi parametri, lo United avrebbe dovuto segnare 28,14 gol in Europa League, mentre in realtà ne ha segnati 35, ovvero 6,86 in più del previsto.

Gli Spurs hanno segnato otto gol in meno rispetto allo United, 27 in totale, ma hanno un xG di appena 19,82: questo significa che hanno segnato 7,18 gol in più del previsto (data la qualità delle occasioni create) e che quindi sono stati ancora più efficaci sotto porta.

Quali sono stati i giocatori più efficaci della UEFA Europa League 2024/25?

Gli xG individuali indicano il numero di gol che un giocatore potrebbe segnare in base alla qualità delle occasioni che si procura. Secondo questo parametro, Malick Fofana del Lyon è in vetta con un xG di 2,45 su sei gol, ovvero 3,55 gol segnati in più del previsto.