Anteprima Freiburg - Braga, semifinale di Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e notizie dall'infermeria

Il Freiburg ospita il Braga nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 7 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadion am Wolfswinkel, Friburgo

Cosa: semifinale di ritorno Europa League

Prossima partita: finale, Istanbul, mercoledì 20 maggio (21:00 CET)

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Cosa devi sapere?

Dopo aver subito gol in avvio all'andata, il Friburgo ha pareggiato con il suo capocannoniere assoluto Vincenzo Grifo ed è rimasto in partita parando un rigore prima dell'intervallo, salvo poi subire un altro gol nel recupero del secondo tempo. "Ci siamo complicati la vita perché ci è mancata l'energia nel finale", ha detto il portiere Noah Atubolu, ma uno svantaggio di un gol non è insormontabile: il Friburgo ha infatti vinto le ultime dieci partite casalinghe europee segnando 28 gol e subendone solo quattro.

Il Braga è ben consapevole delle qualità dei padroni di casa allo Stadion am Wolfswinkel, ma sa anche fare sorprese e vuole raggiungere la sua seconda finale di Europa League, dopo quella persa contro il Porto nel 2010/11 a Dublino (tra i vincitori di quella serata c'era João Moutinho, oggi al Braga). Il tecnico Carlos Vicens ha ottenuto numerosi successi europei da assistente di Pep Guardiola al Manchester City e la sua squadra ha tutte le carte in regola per fare risultato.

Highlights semifinale: Braga - Freiburg 2-1

Probabili formazioni

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanović

Braga: Horníček; Victor Gómez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar, Pau Victor, Dorgeles

Stato di forma

Freiburg

Forma: PSSSVV (dalla partita più recente)

Ultima partita: Freiburg - Wolfsburg 1-1, 03/05, Bundesliga

Braga

Forma: PVSVPV (dalla partita più recente)

Ultima partita: Braga - Estoril 1-1, 03/05, Primeira Liga

Le parole dal campo

Julian Schuster, allenatore Freiburg: "La squadra ha le qualità per riscattarsi. Con i tifosi al nostro fianco, abbiamo la fiducia che ci serve per giocare meglio e vincere la seconda partita".

Carlos Vicens, allenatore Braga: "In Germania, il Friburgo cercherà di ribaltare tutto e noi dovremo essere pronti a offrire di nuovo una buona prestazione. La squadra darà il massimo per andare in finale".

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