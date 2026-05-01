I temi delle semifinali di ritorno di Europa League

Il Nottingham Forest è in leggero vantaggio nel derby inglese contro l'Aston Villa, mentre il Freiburg cerca il riscatto dopo la sconfitta all'ultimo minuto contro il Braga: tutto si decide nelle semifinali di ritorno di UEFA Europa League, in programma giovedì 7 maggio.

UEFA.com presenta in anteprima le due partite.

Calendario semifinali di ritorno Giovedì 7 maggio

Aston Villa - Nottingham Forest

Freiburg - Braga

Calci di inizio ore 21:00 CET

Aston Villa - Nottingham Forest

La situazione: "Sappiamo che andare al Villa Park sarà difficile", ha detto Chris Wood, che con un rigore al 71' ha siglato l'1-0 per il Nottingham Forest e ha interrotto una striscia di nove vittorie consecutive dell'Aston Villa in Europa League. Vítor Pereira ha elogiato lo spirito propositivo della sua squadra: "Ho l'onore e il privilegio di allenare questi ragazzi fantastici".

Con un buon margine di vantaggio sul Forest in Premier League, la squadra di Unai Emery ha già battuto i Reds per 3-1 in questa stagione e Matty Cash non ha dubbi: "C'è ancora tanto per cui lottare insieme ai nostri tifosi".

"Siamo ancora in gara [...] e il mister ha detto che la partita è tutt'altro che finita". Unai Emery, l'allenatore più vincente di sempre nella competizione con quattro titoli, offre in effetti un motivo in più per essere fiduciosi.

La statistica: la gara di andata è stata la prima semifinale europea tutta inglese da quella di Champions League 2008/09, vinta dal Manchester United contro l'Arsenal con un 4-1 complessivo.

Highlights semifinale: Nott'm Forest - Aston Villa 1-0

Freiburg - Braga

La situazione: nella sua prima semifinale europea, il Friburgo si è ripreso dopo aver subito un gol in avvio e ha ringraziato Noah Atubolu per una splendida parata su rigore nel primo tempo, salvo poi incassare un altro gol al 92' che ha portato il risultato sul 2-1 per il Braga.

"Abbiamo iniziato e finito male", ha detto il tecnico Julian Schuster, la cui squadra ha vinto tutte e sei le partite casalinghe della fase campionato. "Restiamo fiduciosi per il ritorno, perché abbiamo le qualità per riscattarci. Con i tifosi al nostro fianco, abbiamo la fiducia necessaria per giocare meglio e vincere".

Il Braga, però, arriva da otto vittorie consecutive nei doppi confronti europei. "Abbiamo giocato un'ottima partita, con molta personalità, contro una squadra che pressa molto alto", ha dichiarato l'attaccante Pau Víctor, esortando i compagni a ripetere la prestazione per arrivare in finale. "Siamo riusciti a trovare l'uomo libero. Abbiamo un'ottima rosa, con giocatori che possono ricoprire diversi ruoli quando qualcuno non è disponibile. Non abbiamo giocatori insostituibili: è questo il nostro segreto".

La statistica: la partita d'andata è stata la centesima del Braga in Europa League, più di qualsiasi altro club.

Highlights semifinale: Braga - Freiburg 2-1