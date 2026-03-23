I temi delle gare di andata dei quarti di finale di Europa League

I quarti di finale di ﻿UEFA Europa League ripropongono due sfide già viste nella fase campionato e altre due inedite ma altrettanto interessanti.

Vi presentiamo in anteprima le gare di andata.

Calendario partite di andata

Mercoledì 8 aprile

Braga - Real Betis (18:45 CET)

Giovedì 9 aprile

Bologna - Aston Villa

Porto - Nottingham Forest

Freiburg - Celta

Calcio di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.

Braga - Real Betis

La storia: dopo la sconfitta per 2-0 all'andata degli ottavi di finale contro il Ferencváros, il Braga si è riscattato al ritorno, vincendo 4-0 con due gol di Ricardo Horta e centrando la qualificazione. Seconda classificata in questa competizione nel 2011, la squadra di Carlos Vincens inizia a sognare un'altra finale e, perché no, il titolo.

Proprio come i suoi avversari, anche il Betis è riuscito a rimontare e a vincere la gara di ritorno degli ottavi per 4-0, eliminando il Panathinaikos con un 4-1 complessivo. I finalisti della scorsa Conference League sembrano in ottima forma e il centrocampista Sofyan Amrabat pensa già al match clou: "Spero di poter tornare a Istanbul, perché ci ho giocato l'anno scorso con il Fenerbahçe, e di poterci andare con la squadra, giocare la finale e vincerla: questo è il nostro sogno".

Highlights Europa League: Braga - Ferencváros 4-0

Bologna - Aston Villa

La storia: le due squadre si conoscono bene in Europa, essendo al terzo confronto diretto nelle ultime due stagioni. L'Aston Villa ha avuto la meglio in entrambe le occasioni, battendo il Bologna 2-0 nella fase campionato di Champions League 2024/25 prima dell'1-0 alla prima giornata di questa Europa League. Il capitano John McGinn è andato a segno in tutte e due le partite.

I rossoblù, però, sono galvanizzati dopo la vittoria complessiva per 5-4 ai supplementari contro la Roma agli ottavi di finale, risultato che ha permesso loro di qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale di una competizione europea. "Partiamo di nuovo sfavoriti, ma cercheremo di fare un'altra sorpresa", ha dichiarato il mister Vincenzo Italiano.

Statistica: il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di Europa League (V7 P4): si tratta della sua striscia di imbattibilità più lunga nelle competizioni UEFA.

Highlights: Aston Villa - Bologna 1-0

Porto - Nottingham Forest

La storia: questa sfida ripropone un'altra gara della fase campionato, con il Forest che ha battuto il Porto 2-0 alla terza giornata grazie ai rigori di Morgan Gibbs-White e al gol del capocannoniere del torneo Igor Jesus (sette reti). La squadra di Francesco Farioli è molto migliorata da quella sera al City Ground ed è rimasta imbattuta nelle sette partite di Europa League disputate da allora (V5 P2).

Mentre il Porto si è qualificato agevolmente ai quarti di finale grazie a un 4-1 complessivo sullo Stoccarda, il Forest ha avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sul Midtjylland e spera ancora di vincere un trofeo al suo ritorno in Europa dopo 30 anni. Come ha affermato il capitano Ryan Yates: "Il viaggio non è ancora finito, continuiamo a sognare".

Highlights Europa League: Nott'm Forest - Porto 2-0

Freiburg - Celta

La storia: il Friburgo ha ribaltato la sconfitta per 1-0 dell'andata e battuto il Genk con un 5-2 complessivo agli ottavi di finale, con l'attaccante giapponese Yuito Suzuki autore del gol più bello su un fulmineo contropiede. Eliminata in questa fase in due occasioni negli ultimi anni, la squadra tedesca approda ai quarti di finale per la prima volta, con il difensore Matthias Ginter raggiante: "È la cosa più speciale che possa vivere un calciatore".

Il Celta Vigo, invece, è ai quarti per la quinta volta dopo aver eliminato il Lione, ma solo in un'occasione è riuscito a raggiungere le semifinali. Una prestazione tenace in Francia gli ha permesso di qualificarsi con un 3-1 complessivo, dimostrando la capacità di lottare con grinta e fare risultato pur mantenendo il suo stile spumeggiante. ﻿