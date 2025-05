Europa League e Conference League Trophy Tour, con la collaborazione di FlixBus

Grazie al Trophy Tour della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, in collaborazione con FlixBus, due dei trofei più ambiti del calcio europeo hanno viaggiato in autobus dalla sede UEFA di Nyon (Svizzera) alle finali in modo sicuro, comodo e affidabile.

Non è stata una semplice corsa, ma un viaggio per veri campioni.

In effetti è stato Eden Hazard, due volte vincitore della UEFA Europa League, a dare il via al Trophy Tour, passando il testimone ad altri due campioni lungo il tragitto.

Nelle due tappe del tour, i tifosi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ai trofei con eventi ricchi di sorprese, sfide ed esperienze esclusive, ma anche di vincere biglietti per la finale di UEFA Europa League e di incontrare alcune star del calcio.

L'ospite speciale Gary Cahill, anch'egli due volte vincitore della UEFA Europa League, ha partecipato alla tappa sulla South Bank di Londra il 10 aprile, mentre Sebastian Rode, ex capitano dell'Eintracht Frankfurt e vincitore dell'Europa League, ha partecipato alla festa di Berlino il 10 maggio.

Il Trophy Tour si è concluso in Spagna a Bilbao, che ospiterà la finale di Europa League mercoledì 21 maggio allo stadio San Mamés.

Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3, ha affermato: "Flix ci ha aiutato ad avvicinare i tifosi alle competizioni più amate, non solo con eventi entusiasmanti ma anche con il suo impegno a farli viaggiare in modo accessibile e condiviso".

Alexander Schlüter, Vicepresidente Marketing e Customer Product di Flix, ha dichiarato: "Vedere l'entusiasmo sul volto dei tifosi a Londra e Berlino ha ribadito l'importanza di questo tour fatto di passione, persone e ricordi comuni, promuovendo la mobilità sostenibile in tutta Europa".