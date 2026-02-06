UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Confermate le variazioni alle rose di Europa League

venerdì 6 febbraio 2026

Le 24 squadre ancora in corsa hanno confermato le variazioni alle rose per la fase a eliminazione diretta di ﻿UEFA Europa League 2025/26.

Donyell Malen è stato aggiunto alla rosa della Roma
Donyell Malen è stato aggiunto alla rosa della Roma Getty Images

Le squadre ancora in corsa in UEFA Europa League potevano registrare tre nuovi giocatori idonei della lista A entro le 24:00 CET di giovedì 5 febbraio.

Clicca su ogni club per visualizzare la rosa completa.

Regolamento per il mercato di gennaio

Quali sono le variazioni alle rose di Europa League?

Aston Villa

Bologna

Braga

Brann

Celta

Celtic

Crvena Zvezda

Fenerbahçe

Ferencváros

Freiburg

Genk

GNK Dinamo

Lille

Ludogorets

Lyon

Midtjylland

Nottingham Forest

Panathinaikos

PAOK

Porto

Real Betis

Roma

Stuttgart

Viktoria Plzeň

Lista B

Ogni club ha anche diritto a iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. La lista deve essere consegnata entro e non oltre le ore 24:00 CET del giorno precedente la partita in questione.

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi e, dal compimento del quindicesimo anno di età, era idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni, o per un totale di tre anni consecutivi, con un massimo di un prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di età pari o superiore a 16 anni possono essere iscritti nella Lista B se sono stati tesserati per il club partecipante per i due anni precedenti senza interruzioni.

Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B sommate).

Leggi il regolamento per ulteriori dettagli

