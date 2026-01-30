Europa League: la fase campionato 2025/26 in numeri

Fenerbahçe, Roma e Go Ahead Eagles hanno raggiunto traguardi storici mentre 36 squadre provenienti da 23 federazioni nazionali si sono sfidate nella fase campionato dell'UEFA Europa League 2025/26.

Vi raccontiamo numeri e statistiche di questa edizione.

Le statistiche non includono le qualificazioni, salvo diversamente specificato.

1 Il Go Ahead Eagles ha fatto la sua prima apparizione nella fase a gironi/campionato di una competizione europea maschile. La squadra dei Paesi Bassi ha ottenuto la sua prima vittoria in Europa League nella seconda giornata, quando ha vinto in rimonta contro il Panathinaikos ad Atene.

2 Nella quinta giornata ci sono state due ripetizioni di due finali di Coppa dei Campioni: il Nottingham Forest ha battuto il Malmö proprio come fatto nel 1979, mentre il Celtic ha sconfitto il Feyenoord, club contro cui aveva perso nella finale del 1970.

3 L'unica squadra a superare la fase campionato senza sconfitte è stata il Viktoria Plzeň, che ha chiuso al 14° posto con un bilancio di tre vittorie, cinque pareggi e zero sconfitte. La squadra ceca ha anche chiuso con la miglior difesa con soli tre gol subiti.

4 Rispetto alle zero triplette della scorsa fase campionato, questa volta ce ne sono state quattro. Sono state realizzate da Anass Zaroury (Panathinaikos), Petar Stanić (Ludogorets), Corentin Tolisso (Lione) e Talisca (Fenerbahçe).

Guarda la tripletta di Anass Zaroury del Panathinaikos contro lo Young Boys

4 La classifica degli assist nella fase campionato è stata una corsa a quattro: Ricardo Horta (Braga), Denis Undav (Stuttgart), Bryan Zaragoza (Celta) e Andrija Živković (PAOK), tutti a quota quattro.

5 Aston Villa, Bologna, Brann, Go Ahead Eagles e Nottingham Forest hanno fatto il loro esordio nella fase a gironi/campionato della competizione nell'era dell'Europa League era. Ad eccezione del Go Ahead Eagles, tutti hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta.

7 Stanić del Ludogorets ha chiuso la fase campionato al primo posto della classifica marcatori con sette gol, tra cui quello della vittoria nella sfida decisiva dell'ottava giornata col Nice. Igor Jesus del Nottingham Forest guida il gruppo degli inseguitori con sei gol in vista dell'inizio della fase a eliminazione diretta.

18 Lyon e Midtjylland hanno avuto il miglior attacco con 18 gol a testa. Il PAOK insegue con 17.

19 Gabriel Veiga ha segnato dopo soli 19 secondi nel successo del Porto per 3-0 sul Nice all'Estádio do Dragão nella quinta giornata. È stato il gol più veloce della fase campionato 2025/26.

Highlights: Porto - Nice 3-0 ﻿

23 Nella fase campionato sono stati rappresentati club di 23 federazioni nazionali differenti. Nella fase a eliminazione diretta saranno rappresentate diciassette nazioni diverse.

37 Il portiere del Go Ahead Eagles, Jari De Busser, ha effettuato più parate di tutti nella fase campionato.

39 Olivier Giroud è diventato il terzo marcatore più anziano della competizione col gol nella vittoria del Lille sul Brann nella prima giornata, a 38 anni e 360 giorni. L'attaccante francese si è poi superato (ma è rimasto terzo) alla settima e ottava giornata, quando ha segnato il rigore decisivo contro il Freiburg a 39 anni e 121 giorni nell'ultima giornata.

42 Dante è diventato il giocatore di movimento più anziano ad aver giocato in Europa League: all'età di 41 anni e 341 giorni è sceso in campo col Nice nella sfida casalinga contro la Roma nella prima giornata. Ha anche migliorato il suo record scendendo in campo nel successo della settima giornata contro il Go Ahead Eagles, all'età di 42 anni e 96 giorni.

51 Nelle 18 partite in contemporanea dell'ottava e ultima giornata, sono stati segnati 51 gol.

61 Il Lyon ha vinto la classifica del possesso palla della fase campionato con una media del 61,2%.

87Jamaldeen Jimoh-Aloba ha vissuto un esordio europeo memorabile nell'ottava giornata, quando è entrato in campo nella ripresa e ha segnato il gol della vittoria all'87° minuto per l'Aston Villa contro il Salzburg.

100 La Roma è diventata la prima squadra a raggiungere le 100 vittorie in Europa League/Coppa UEFA (comprese le qualificazioni), quando ha battuto il Midtjylland per 2-1 alla quinta giornata. In questo modo, la squadra italiana ha anche interrotto l'unico cammino perfetto della fase campionato: la squadra danese, infatti, era l'unica ad aver vinto tutte e quattro le partite iniziali.

Highlights: Roma - Midtjylland 2-1 ﻿

100 Unai Emery ha raggiunto il traguardo delle 100 partite di Europa League come allenatore nella 7ª giornata.

386 Nelle 144 partite della fase campionato sono stati segnati 386 gol, una media di 2,69 a partita.

400 Con la doppietta alla seconda giornata, Kerem Aktürkoğlu ha regalato la vittoria al Fenerbahçe sul Nice, nonché il 400° gol in Europa per la squadra turca.