Riepilogo sesta giornata di Europa League: vincono Roma e Bologna, l'ottavo posto è più vicino
giovedì 11 dicembre 2025
I giallorossi vincono 3-0 in casa del Celtic, mentre i rossoblu passano di misura in casa del Celta. Aston Villa, Ferencváros, Freiburg, Lione, Midtjylland e Real Betis sono matematicamente alla fase a eliminazione diretta.
Aston Villa, Ferencváros, Freiburg, Lyon, Midtjylland e Real Betis possono iniziare a prepararsi per la fase a eliminazione diretta dopo aver vinto le ultime partite di UEFA Europa League del 2025.
UEFA.com riepiloga le gare più interessanti della sesta giornata.
I risultati della sesta giornata
Young Boys - Lille 1-0
Midtjylland - Genk 1-0
Utrecht - Nottingham Forest 1-2
Ferencváros - Rangers 2-1
GNK Dinamo - Real Betis 1-3
Nice - Braga 0-1
Ludogorets - PAOK 3-3
Sturm Graz - Crvena Zvezda 0-1
Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv 4-1
Celtic - Roma 0-3
Porto - Malmö 2-1
Basel - Aston Villa 1-2
FCSB - Feyenoord 4-3
Lyon - Go Ahead Eagles 2-1
Panathinaikos - Viktoria Plzeň 0-0
Celta - Bologna 1-2
Freiburg - Salzburg 1-0
Brann - Fenerbahçe 0-4
Partite di cartello
Brann - Fenerbahçe 0-4
Talisca segna una tripletta e permette al Fenerbahçe di vincere facilmente contro il Brann, ridotto in dieci uomini. Kerem Aktürkoğlu apre le marcature con un delizioso pallonetto, poi Eivind Helland riceve il cartellino rosso per l'atterramento di Youssef En-Nesyri da ultimo uomo. Quindi, Talisca prende in mano la partita, segnando due gol al volo e uno di testa nel finale.
Ferencváros - Rangers 2-1
Il gol di Bence Ötvös e il colpo di testa di Barnabás Varga regalano ai padroni di casa una vittoria in rimonta e prolungano la loro imbattibilità nella fase campionato. Alla ricerca della prima vittoria in questa stagione, i Rangers passano in vantaggio alla mezz'ora con una spettacolare sforbiciata di Bojan Miovski.
Allo scadere del primo tempo, però, Ötvös insacca nell'angolo dopo una manovra avvolgente, mentre Varga completa la rimonta al 73' incornando in rete su un invitante cross di Callum O'Dowda.
Utrecht - Nottingham Forest 1-2
Il gol di all'88' del subentrato Igor Jesus assicura al Forest la prima vittoria esterna della stagione. Callum Hudson-Odoi e Douglas Luiz mettono alla prova Vasilis Barkas all'inizio del primo tempo, ma il gol arriva solo al 7' della ripresa con Arnaud Kalimuendo.
Dopo un palo di Kalimuendo, il colpo di testa del subentrato Mike van der Hoorn al 73' regala all'Utrecht la parità e la speranza del secondo punto in classifica. A fine gara, però, Igor Jesus si avventa su una respinta di Barkas dopo un colpo di testa di Dan Ndoye e decide la gara.
Celtic - Roma 0-3
Due gol di Evan Ferguson aiutano la Roma a prolungare la sua striscia di vittorie in trasferta. Il difensore di casa Liam Scales devia nella propria porta un corner di Matias Soulé, portando avanti i giallorossi al 6', poi Ferguson colpisce un palo prima di insaccare su cross di Zeki Çelik 30 minuti dopo. Nel recupero del primo tempo, l'irlandese conclude con precisione su assist di Soulé.
Prima dell'intervallo, Arne Engels manda un rigore sul palo per gli Hoops, che nella ripresa hanno bisogno del portiere Kasper Schmeichel per negare il gol a Leon Bailey.
Il meglio dagli altri campi
- Dopo le vittorie che le portano a 15 punti, Lyon e Aston Villa sono fra le prime tre squadre in classifica insieme ai danesi del Midtjylland, che ottengono la quinta vittoria stagionale grazie al gol di Guesung Cho nel primo tempo contro il Genk. Tutte e tre le formazioni sono sicure di arrivare almeno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
- Quattro squadre chiudono il 2025 imbattute nella fase campionato; con quattro vittorie e due pareggi, Ferencváros, Freiburg e Real Betis sono sicure di un posto alla fase a eliminazione diretta, ma lo stesso non può dirsi per il Viktoria Plzeň, a quota 10 punti dopo il terzo 0-0 consecutivo in casa del Panathinaikos.
- Il PAOK pareggia 3-3 contro il Ludogorets, ma il finale più emozionante della serata si vede nella gara tra FCSB e Feyenoord. La squadra rumena passa in vantaggio, va sotto per 3-1 all'inizio del secondo tempo e poi dà il via a una sensazionale rimonta, culminata con il gol del 4-3 di Florin Tănase nei minuti di recupero.
Settima giornata (22 gennaio)
Fischio d'inizio alle 18:45 CET
Bologna - Celtic
Young Boys - Lyon
Viktoria Plzeň - Porto
Fenerbahçe - Aston Villa
Feyenoord - Sturm Graz
Malmö - Crvena Zvezda
PAOK - Real Betis
Freiburg - Maccabi Tel-Aviv
Brann - Midtjylland
Fischio d'inizio alle 21:00 CET
Roma - Stuttgart
Utrecht - Genk
Salzburg - Basel
Ferencváros - Panathinaikos
GNK Dinamo - FCSB
Nice - Go Ahead Eagles
Rangers - Ludogorets
Celta - Lille
Braga - Nottingham Forest