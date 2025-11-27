Quinta giornata Europa League: Roma e Bologna vincono e si rilanciano in classifica
giovedì 27 novembre 2025
Nella quinta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, Roma e Bologna vincono rispettivamente contro Midtjylland e Salzburg e si rilanciano in classifica.
Nella quinta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma batte 2-1 la ex capolista Midtjylland, mentre il Bologna si impone per 3-1 contro il Salzburg. Vittorie anche per Aston Villa, Lyon e Nottingham Forest.
UEFA.com riepiloga le partite della quinta giornata.
Risultati quinta giornata
Roma - Midtjylland 2-1
Aston Villa - Young Boys 2-1
Porto - Nice 3-0
Viktoria Plzeň - Freiburg 0-0
Fenerbahçe - Ferencváros 1-1
Feyenoord - Celtic 1-3
Lille - GNK Dinamo 4-0
PAOK - Brann 1-1
Ludogorets - Celta 3-2
Bologna - Salzburg 4-1
Crvena Zvezda - FCSB 1-0
Go Ahead Eagles - Stuttgart 0-4
Genk - Basel 2-1
Maccabi Tel-Aviv - Lyon 0-6
Nottingham Forest - Malmö 3-0
Panathinaikos - Sturm Graz 2-1
Rangers - Braga 1-1
Real Betis - Utrecht 2-1
Partite di cartello
Roma - Midtjylland 2-1
Neil El Aynaoui segna il primo gol in maglia giallorossa contribuendo al primo successo casalingo della Roma in questa fase campionato.
El Aynaoui sblocca il risultato dopo sette minuti con un tiro al volo su un traversone a mezza altezza di Zeki Çelik. Nella ripresa il portiere ospite, Elias Rafn Ólafsson, compie due ottimi interventi negando il gol a Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, che però all'83' si riscatta siglando il gol del definitivo 2-1 capitalizzando un contropiede letale della Roma.
All'86' il Midtjylland accorcia con Paulinho, ma la Roma resiste agli assalti degli ospiti interrompendo il loro cammino fino a ora impeccabile nella competizione.
Nottingham Forest - Malmö 3-0
Le reti di Ryan Yates, Arnaud Kalimuendo e Nikola Milenković regalano la seconda vittoria consecutiva in casa al Nottingham Forest, lasciando il Malmö a un punto.
I padroni di casa sbloccano il risultato al 27' con una conclusione precisa del capitano Yates da dentro l'area. Al 44' gli inglesi raddoppiano con una ribattuta di Kalimuendo da distanza ravvicinata dopo una bella parata del portiere avversario su colpo di testa di Yates.
Al 59' i padroni di casa chiudono definitivamente la partita con Milenković sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con questa vittoria, il Nottingham si porta a otto punti.
Aston Villa 2-1 Young Boys
La doppietta di Donyell Malen regala all'Aston Villa la quarta vittoria in cinque partite della fase campionato.
Il calciatore della nazionale dei Paesi Bassi sfiora il vantaggio dopo appena quattro minuti, ma la sua conclusione viene parata da Marvin Keller. Alla mezz'ora gli inglesi passano in vantaggio con un colpo di testa potente di Malen che il portiere ospite riesce solo sfiorare.
Poco prima dell'intervallo, l'attaccante dell'Aston Villa sigla il raddoppio con una conclusione che si insacca all'incrocio dei pali dopo un bel passaggio di Morgan Rogers. Lo Young Boys accende il finale con un tiro al volo di Joel Monteiro, ma non riesce a completare la rimonta.
Il meglio dagli altri campi
- Alla quinta giornata sono state segnate la seconda e terza tripletta della fase campionato: Petar Stanić per il Ludogorets nella vittoria sul Celta, e Corentin Tolisso per il Lyon nella goleada sul Maccabi Tel-Aviv.
- Il Celtic vince in rimonta (1-3) ottenendo tre punti fondamentali in quella che è stata una ripetizione della finale di Coppa dei Campioni UEFA del 1970. Hyunjun Yang, Reo Hatate e Benjamin Nygren sono stati gli eroi che hanno portato gli Hoops a sette punti.
- Gabriel Veiga ha segnato due gol, uno dei quali dopo soli 19 secondi, nel 3-0 del Porto sul Nuce all'Estádio do Dragão. Di Samu dal dischetto l'altro gol della serata.
Sesta giornata (11 dicembre)
18:45 CET
Young Boys - Lille
Midtjylland - Genk
Utrecht - Nottingham Forest
Ferencváros - Rangers
GNK Dinamo - Real Betis
Nice - Braga
Ludogorets - PAOK
Sturm Graz - Crvena Zvezda
Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv
21:00 CET
Celtic - Roma
Porto - Malmö
Basel - Aston Villa
FCSB - Feyenoord
Lyon - Go Ahead Eagles
Panathinaikos - Viktoria Plzeň
Celta - Bologna
Freiburg - Salzburg
Brann - Fenerbahçe