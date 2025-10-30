Anteprima quarta giornata Europa League: Roma a caccia del riscatto, Lyon e Midtjylland vogliono restare in vetta

Quattro delle sette squadre che erano a punteggio pieno dopo due giornate, sono cadute alla terza, rendendo ancora più corta la classifica della fase campionato di UEFA Europa League.

UEFA.com vi racconta statistiche e spunti più interessanti delle partite della quarta giornata.

Anticipi pomeridiani (18:45 CET)

Salzburg - Go Ahead Eagles

Basel - FCSB

Midtjylland - Celtic

Utrecht - Porto

Crvena Zvezda - Lille

GNK Dinamo - Celta

Malmö - Panathinaikos

Nice - Freiburg

Sturm Graz - Nottingham Forest



Partite serali (21:00 CET)

Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv

Bologna - Brann

Viktoria Plzeň - Fenerbahçe

Ferencváros - Ludogorets

PAOK - Young Boys

Rangers - Roma

Real Betis - Lyon

Braga - Genk

Stuttgart - Feyenoord

Storia della partita: Sean Dyche aveva spiegato prima dell'esordio in Europa di voler giocare un calcio efficace piuttosto che bello. E in effetti è stato esattamente questo il copione del suo Nottingham Forest che ha battuto il Porto per 2-0 grazie ai rigori di Morgan Gibbs-White e Igor Jesus. Lo Sturm Graz invece ha perso di misura contro il Celtic a Glasgow, ma ha ricevuto gli elogi del suo tecnico, Jürgen Säumel, che ha definito la prestazione della sua squadra 'coraggiosa', sebbene abbia aggiunto che 'a questi livelli, sono i piccoli dettagli a fare la differenza'.

Statistica: Il Nottingham Forest ha eliminato lo Sturm Graz dai quarti di finale della Coppa UEFA 1983/84 nell'unico precedente incontro europeo tra queste due squadre.

Europa League: Nott'm Forest - Porto 2-0 ﻿

Storia della partita: il Lyon è ancora a punteggio pieno e con zero gol subiti dopo il successo per 2-0 sul Basel all'OL Stadium. Il Real Betis avrebbe le carte in regola per infliggere il primo gol ai francesi, ma lo 0-0 in casa del Genk alla terza giornata ha lasciato gli spagnoli con la sensazione di dover ritrovare il giusto feeling col gol. “Abbiamo dominato la partita fin dall'inizio, ma ci è mancata la creatività per mettere in difficoltà gli avversari", ha ammesso l'allenatore Manuel Pellegrini.

Statistica: Gli unici precedenti in Europa tra queste due squadre risalgono alla fase a gironi di questa competizione del 2013, quando un pareggio a reti inviolate a Siviglia ha preceduto una vittoria casalinga per 1-0 del Lyon.

L'esultanza di Bafétimbi Gomis dopo il gol della vittoria segnato nel 2013 in Europa League tra Lyon e Real Betis Getty Images

Storia della partita: il Midtjylland è in vetta alla classifica della fase campionato con tre vittorie in tre partite e col miglior attacco (8 gol). Il compito, quindi, è chiaro: "continuare su questa strada", come ha detto il difensore Martin Erlić. Il Celtic non ha avuto lo stesso avvio brillante ma ha vinto la sua prima partita di questa edizione contro lo Sturm Graz. Brendan Rodgers ha rassegnato le dimissioni, lasciando il posto a Martin O'Neill e Shaun Maloney (entrambi ad interim), che proveranno a cavalcare l'entusiasmo del momento. "I giocatori sanno come vincere, quindi si tratta solo di ritrovare quella mentalità", ha detto O'Neill.

Statistica: Tre delle 118 presenze con la maglia della Danimarca del portiere del Celtic, Kasper Schmeichel, sono state all'Arena Herning. Tutte e tre si sono concluse con una vittoria, con Schmeichel che ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna occasione (2-0 contro l'Austria, 4-0 contro le Isole Faroe, 8-0 contro la Moldavia).

Europa League: Celtic - Sturm Graz 2-1 ﻿

Storia della partita: il fanalino di coda Rangers (a zero punti) e la Roma, entrambe reduci da due sconfitte nelle ultime due giornate, si affrontano all'Ibrox Stadium con la speranza di dare una svolta alla loro stagione. I Rangers hanno perso 3-0 in casa del Brann nella prima partita con Danny Röhl in panchina. Il nuovo allenatore ha ammesso che la sua squadra non ha giocato bene, ma ha aggiunto di essere "assolutamente convinto di poter invertire il trend". Per riuscire a dare una scossa alla loro stagione, i Rangers ci proveranno subito contro una Roma, reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Viktoria Plzeň.

Statistica: La Roma ha recuperato più palloni (148) di qualsiasi altra squadra in questa Europa League e si colloca al quinto posto per possesso palla con il 55,3%.

