UEFA Europa League 2025/26: tutti i vincitori della Performance della Settimana

venerdì 26 settembre 2025

Guarda l'elenco di tutti i vincitori della Performance della Settimana in UEFA Europa League 2025/26.

Il Panathinaikos esulta dopo un gol contro lo Young Boys alla prima giornata
Ogni giornata di UEFA Europa League vede sfidarsi squadre ambiziose, audaci e dinamiche che si mettono alla prova e provano a lasciare il segno a livello europeo.

Le squadre che in ogni giornata raggiungono il livello successivo ricevono il premio Performance della Settimana, offerto da Hankook, che celebra la resilienza, la perseveranza e l'eccellenza.

UEFA.com elenca di tutti i vincitori della Performance della Settimana.

Performance della Settimana

Prima giornata: Young Boys - Panathinaikos 1-4

Il Panathinaikos ha iniziato la fase campionato con un'ottima prestazione, portandosi sul 3-0 in 20 minuti e dando il via a una gara dominante. Dopo il gol del vantaggio di Karol Świderski, l'attaccante marocchino Anass Zaroury ha siglato una doppietta fulminea, prima con una conclusione di controbalzo e poi con un tap-in dalla corta distanza che ha zittito lo Stadion Wankdorf.

Anche se lo Young Boys ha accorciato con Saidy Janko, nella ripresa Zaroury ha completato la sua tripletta (la prima del torneo) con un gol d'istinto, coronando una serata di grandi soddisfazioni per la squadra greca. "La più grande ricompensa per un allenatore è vedere la squadra scendere in campo con passione e convinzione", ha dichiarato il tecnico Christos Kontis. "Stasera i ragazzi hanno fatto esattamente questo".

Highlights: Young Boys - Panathinaikos 1-4

