Analisi tattica della finale di UEFA Europa League: i nervi d'acciaio degli Spurs a Bilbao

"Sono i momenti che decidono le partite importanti", ha detto l'allenatore del Tottenham Hotspur Ange Postecoglou nel dopo gara di mercoledì. "Siamo stati molto efficienti in tutto quello che abbiamo fatto".

Con queste parole, Postecoglou ha riassunto il successo degli Spurs a Bilbao nella finale di UEFA Europa League. Quella di mercoledì è stata una vittoria di misura, costruita grazie ai suoi giocatori che hanno fatto la cosa giusta nei momenti chiave.

La cronaca della finale

Come dimostra l'analisi che segue, gli Spurs hanno sollevato un trofeo europeo dopo 41 anni (il terzo complessivo in questa competizione), segnando un gol e poi difendendo il vantaggio con grande determinazione e resilienza.

L'analisi tattica della finale di Europa League: il gol della vittoria del Tottenham

La masterclass difensiva verrà analizzata tra poco, ma prima ci soffermiamo sul gol della vittoria di Brennan Johnson. L'osservatore tecnico UEFA, Steve Cooper, ha evidenziato una serie di "cross pericolosi da aree piuttosto larghe e profonde" da parte degli Spurs che hanno causato incertezza nella difesa dello United, e da qui è nato il gol vittoria di Johnson da distanza ravvicinata dopo 42 minuti.

Come mostra il video qui sopra, Pape Sarr ha giocato un ruolo fondamentale, prima conquistando il pallone a centrocampo e poi effettuando il cross dalla sinistra degli Spurs. Johnson, l'ala opposta che attacca il palo vicino, ne ha approfittato per diventare il primo uomo decidere una finale in favore degli Spurs dai tempi di Jonathan Woodgate nella Coppa di Lega inglese del 2008.

Analisi tattica della finale di Europa League: la difesa del Tottenham

Spostando l'attenzione sull'impressionante lavoro difensivo della squadra di Postecoglou, la prima clip offre un esempio del lavoro del Player of the Match Cristian Romero che blocca Rasmus Højlund in area. “Ha gestito bene le verticalizzazioni del Manchester United, è stato molto aggressivo con la linea difensiva e ha vinto i primi contatti”, ha detto Cooper del contributo complessivo del capitano degli Spurs.

"Nel secondo tempo, quando il Tottenham ha arretrato sempre più il baricentro, ha mostrato tutto il suo carattere da leader. Ha vinto costantemente i duelli, ha vinto gli 1v1. È stata una prestazione completa per 90 minuti in una partita in cui gli errori in quella zona del campo sarebbero potuti costare caro".

Quando lo United ha avuto delle occasioni, delle grandi giocate individuali hanno mantenuto intatto il vantaggio degli Spurs. Il secondo filmato mostra l'eccezionale intervento sulla linea di porta di Micky van de Ven che nega il gol a Højlund al 68'.

Dal 78° minuto in poi, la difesa è salita ancora di più in cattedra quando il sostituto Kevin Danso si è unito a Romero e Van de Ven nella difesa a tre. Durante questo periodo finale, il trio ha avuto una percentuale di successo del 100% nelle azioni difensive. E quando i tre non sono arrivati sul pallone, ci ha pensato il portiere Guglielmo Vicario a salvare il risultato sul colpo di testa di Luke Shaw al 97° minuto, come mostrato nella terza clip.

In questo modo, gli uomini di Postecoglou hanno inciso il loro nome sul trofeo.

Parlando dei 'momenti' l'allenatore degli Spurs ha detto a TNT Sports: "Ho sempre pensato che le partite a eliminazione diretta siano diverse da quelle del campionato. Quando ti trovi in quella situazione, è tutta una questione di organizzazione, di convinzione, di un buon piano di gioco e poi di momenti. È importante quindi riuscire a minimizzare i momenti in cui l'avversario ha la meglio. Mi sono sempre sentito sicuro che se fossimo andati in vantaggio, avremmo potuto annullare la maggior parte delle azioni del Man United". E così è stato.