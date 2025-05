Cristian Romero è il Player of the Match della finale di Europa League 2025

Il difensore del Tottenham, Cristian Romero, è stato nominato Hankook Player of the Match della finale di UEFA Europa League vinta dagli Spurs contro il Manchester United a Bilbao.

Il panel degli Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "La prestazione di Romero è stata dominante dall’inizio alla fine. Nel primo tempo, quando la partita mancava di ritmo, è stato impeccabile: ha contenuto con grande efficacia il gioco del Manchester United, è stato aggressivo nella linea difensiva e ha vinto vari duelli. È stato eccezionale proprio quando la squadra aveva più bisogno di stabilità e controllo.

Nella ripresa, con il Tottenham sempre più arretrato, Romero ha mostrato vera leadership ed è stato il pilastro della difesa. Ha costantemente avuto la meglio nei duelli e negli uno contro uno. È stata una prestazione completa per tutti i 90 minuti, in una partita in cui ogni errore nella sua zona di competenza avrebbe potuto costare caro".