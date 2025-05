L'Europa League 2024/25 in numeri

0 Il Manchester United è stata l'unica squadra a concludere la fase campionato senza sconfitte. La sua imbattibilità è stata interrotta in finale dagli Spurs.

1 I lettoni dell'RFS hanno partecipato per la prima volta a una fase a gironi/campionato di Europa League. Hanno concluso al 32° posto con cinque punti; l'apice del loro percorso è stata la vittoria per 1-0 contro l'Ajax nella settima giornata.

1 Sono stati segnati 556 gol in 189 partite nell'Europa League 2024/25, ma solamente una tripletta, segnata da Bruno Fernandes nella vittoria del Manchester United per 4-1 in casa contro la Real Sociedad negli ottavi di finale.

Guarda la tripletta di Bruno Fernandes

1 Il difensore della Roma, Saud Abdulhamid, è diventato il primo calciatore saudita a giocare nell'Europa League vera e propria, ma anche il primo saudita ad andare in gol grazie alla rete nel 3-0 sul Braga alla sesta giornata.

3 Alla settima giornata la città di Istanbul ha ospitato tre partite di Europa League in tre serate consecutive: martedì il Galatasaray ha pareggiato 3-3 con la Dynamo Kyiv, mercoledì il Beşiktaş ha battuto l'Athletic Club per 4-1 e giovedì il Fenerbahçe ha pareggiato 0-0 col Lyon.

4 L'Athletic Club è stato la prima squadra ad assicurarsi un posto nella fase ad eliminazione diretta, pur provenendo dalla quarta fascia nel sorteggio. La squadra basca è arrivata a un passo dalla finale nel proprio stadio avendo perso in semifinale contro il Manchester United.

7 La classifica marcatori è stata vinta da tre giocatori con sette gol: Bruno Fernandes dello United, Kasper Høgh del Bodø/Glimt e Ayoub El Kaabi dell'Olympiacos.

9 La vittoria per 5-4 del Manchester United sul Lyon nel ritorno dei quarti di finale ha stabilito il record per i gol segnati in una singola partita di Europa League.

Highlights: Man Utd - Lyon 5-4 

11 Tottenham e Manchester United si sono contese l'undicesima finale tra squadre dello stesso paese di Coppa UEFA/Europa League e la terza finale tutta inglese.

23 Ventitré federazioni UEFA sono state rappresentate nella fase campionato.

35 Il Manchester United ha segnato 35 gol in questa stagione, solo due in meno del record del Porto, stabilito nel 2010/11.

38 A 38 anni e 333 giorni, Edin Džeko del Fenerbahçe è diventato il marcatore più anziano nelle fasi a eliminazione diretta dell'Europa League (e il terzo più anziano dell'intero torneo) quando è andato in gol contro l'Anderlecht negli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

39 Brennan Johnson ha segnato dopo 39 secondi - il gol più veloce di sempre in una semifinale di Europa League – nel successo del Tottenham per 3-1 sul Bodø/Glimt nella gara d'andata.

Il gol di Brennan Johnson nella semifinale

70 L'attaccante del Galatasaray, Dries Mertens, 37 anni, ha fatto la sua 70ª presenza in Europa League nella 7ª giornata del 2024/25, superando il record del portiere Rui Patrício e diventando il calciatore con più presenze nella competizione (73). Il belga è stato il miglior assistman della fase campionato con sei assist.

98 Col successo nella finale di Bilbao, il Tottenham ha vinto la 98ª partita in Coppa UEFA/Europa League, superando il record della Roma.