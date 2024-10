Analisi Next Level Teamwork Europa League: la supremazia di Ajax e Twente sulla destra

Una manovra di costruzione sulla fascia destra e una serie di passaggi di prima sono le caratteristiche che accomunano il gol di Kenneth Taylor dell'Ajax nella vittoria per 4-0 contro il Beşiktaş alla prima giornata di UEFA Europa League e quello di Michel Vlap del Twente contro il Fenerbahçe alla seconda giornata.

L'unità di analisi prestazioni UEFA esamina più da vicino i due gol nell'ambito della serie Next Level Teamwork Europa League, presentata da Engelbert Strauss.

Kenneth Taylor: Ajax-Beşiktaş 4-0

L'Ajax è già sul 2-0 quando Taylor segna contro il Beşiktaş alla seconda giornata della fase campionato. Il suo rasoterra è impietoso e la manovra di costruzione strepitosa, con Devyne Rensch che consegna la palla a Bertrand Traoré per Kian Fitz-Jim. Il suo passaggio trova Brian Brobbey, che essendo marcato stretto serve Taylor nello spazio.

Analisi tattica Next Level Teamwork: Ajax

"Il pressing a uomo fa recuperare la palla all'Ajax nella metà campo avversaria, permettendo alla squadra di arrivare in porta in sette passaggi", commenta l'unità di analisi UEFA.

"Grazie alla lucidità di Fitz-Jim (n. 28), del difensore centrale Josip Šutalo (37) e dell'esterno destro Rensch (2), l'Ajax riesce a sfuggire al pressing in un'area stretta e ad avanzare".

"Il movimento in avanti di Fitz-Jim consente uno scambio con Traoré (20); la palla termina poi a Brobbey (9), che spalle alla porta attira tre avversari. Questi, a loro volta, creano spazio per la finalizzazione di Taylor".

Michel Vlap: Twente-Fenerbahçe 1-1

Il primo gol del Twente contro il Fenerbahçe, invece, coinvolge tre giocatori e richiede tre tocchi. La palla calciata in area da Sem Steijn sembra difficile per Youri Regeer, ma il numero 8 la alza di prima in zona pericolosa per il colpo di testa vincente di Vlap.

Analisi tattica Next Level Teamwork: Twente

"La lucidità e la pazienza in difesa sono fondamentali per arrivare al gol", afferma l'unità di analisi UEFA. "La difesa del Twente aspetta che i giocatori del Fenerbahçe facciano pressing, ma in questo modo si aprono spazi".

"Cinque passaggi laterali consentono a Bart van Rooij (28) di effettuare un passaggio penetrante per Youri Regeer (8), che ha poi trova Sem Steijn (14) per vie centrali. Steijn scruta il campo più volte prima di ricevere la palla, ed è per questo che il suo passaggio è così efficace. A Regeer basta un solo tocco per crossare per Vlap (18), che insacca di testa".