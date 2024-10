Seconda giornata Europa League: poker Lazio, cade la Roma, vittorie per Lyon, Tottenham, FCSB e Anderlecht

La Lazio cala il poker al Nice, la Roma perde in casa dell'Elfsborg, mentre Tottenham, Lyon, FCSB e Anderlecht rimangono a punteggio pieno dopo due giornate.

UEFA.com riepiloga le partite della seconda giornata di UEFA Europa League.

Samu Omorodion del Porto è stato un protagonista della sfida col Manchester United Getty Images

Un colpo di testa nei minuti di recupero di Harry Maguire salva il Man United che pareggia 3-3 in casa del Porto in una partita dalle mille emozioni. Gli ospiti vanno sul 2-0 grazie a Marcus Rashford e Rasmus Højlund, ma Pepê accorcia di testa dopo un salvataggio di Andre Onana e poi Samu Omorodion trova il pari prima dell'intervallo. Al 50' lo stesso Samu porta in vantaggio il Porto, mentre all'81' lo United rimane in dieci per il secondo giallo a Fernandes. Il Porto arriva a un passo dalla vittoria ma nei minuti di recupero, Maguire svetta più alto di tutti su un corner, regalando un punto agli inglesi.

Dopo aver battuto la Dynamo Kyiv, la Lazio si ripete e supera nettamente il Nice, restando prima a punteggio pieno nella fase campionato di UEFA Europa League. Sotto la pioggia dell'Olimpico, la squadra di Marco Baroni - alla terza vittoria di fila - si impone con un perentorio 4-1, trascinata dalla doppietta di Taty Castellanos. L'argentino festeggia così i primi gol europei.

L'esultanza del Tottenham dopo il gol di Brennan Johnson nella vittoria sul Ferencvàros AFP via Getty Images

Le reti di Pape Sarr e di Brennan Johnson a Budapest, regalano la seconda vittoria consecutiva agli Spurs. Gli ospiti passano in vantaggio a metà del primo tempo con Sarr che raccoglie una palla vagante in area. All'86' Johnson va in gol per la quinta partita consecutiva chiudendo virtualmente la gara. I padroni di casa però la riaprono al 90' con una conclusione potente al volo di Barnabás Varga che rende incandescenti i minuti finali. Gli inglesi però resistono agli assalti della squadra di Ange Postecoglou e vincono la quinta partita consecutiva tra tutte le competizioni.

L'esultanza dell'RFS dopo la rimonta contro il Galatasaray AFP via Getty Images

I lettoni dell'RFS guadagnano il primo punto in Europa League rimontando due gol di svantaggio contro gli ex campioni del Galatasaray a Daugava. Dries Mertens e Yunus Akgün portano la formazione turca sul 2-0 dopo 38 minuti, ma dopo aver recuperato un gol prima dell'intervallo con Jānis Ikaunieks, l'RFS trova il pari al 55' con Lasha Odisharia. Sul finale sale sugli scudi il portiere camerunense Fabrice Ondoa che chiude la porta della squadra di casa.

