Prima giornata Europa League: pari per la Roma, vincono Fenerbahçe, Ajax, Rangers e Tottenham

Il Tottenham Hotspur inizia in grande stile il torneo battendo per 3-0 in inferiorità numerica il Qarabağ. Riesce a fare meglio solo l'Ajax che vince 4-0. Vincono anche Braga, Fenerbahçe, Lione e Rangers. Solo un pari per la Roma.

UEFA.com vi racconta le partite della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League.

La squadra inglese vince senza troppe difficoltà nonostante l'inferiorità numerica per 82' per l'espulsione del difensore Radu Drăgușin. Brennan Johnson porta in vantaggio gli Spurs con un rasoterra preciso, mentre Pape Sarr raddoppia con un tiro al volo su calcio d'angolo. Juninho colpisce un palo e segna in fuorigioco, ma a chiudere i conti ci pensa Dominic Solanke poco dopo l'errore dal dischetto di Tural Bayramov.

I ragazzi di José Mourinho portano a casa i primi tre punti nonostante un finale incandescente con un'espulsione per parte. La squadra di casa passa in vantaggio con Çağlar Söyüncü al 26' e chiude il primo tempo in vantaggio. Al 74' gli ospiti rimangono in 10 per il rosso a Kevin Mac Allister e poco dopo i turchi raddoppiano con un autogol di Christian Burgess. Al 90' anche i turchi rimangono in 10 per l'espulsione di Bright Osayi-Samuel, e dopo due minuti l'Union SG fallisce un calcio di rigore con Franjo Ivanović. Al 93' però gli ospiti trovano il gol del definitivo 2-1 con Ross Sykes, ma ormai è troppo tardi.

Mourinho: 'Decisivo il primo gol'

I Rangers passano in vantaggio dopo meno di un minuto con la ribattuta di Nedim Bajrami dopo il palo di Cyriel Dessers. Gli ospiti dominano in Svezia e lasciano le briciole al Malmö che va solo vicino al gol con un tiro di Anders Christiansen, prima del raddoppio di Ross McCausland a 14' dalla fine.

Le altre partite di giovedì

Mika Godts dell'Ajax, 19 anni, ha segnato una doppietta nella vittoria più larga della prima giornata (4-0 sul Beşiktaş); a segno anche Kian Fitz-Jim (21) e Kenneth Taylor (22).

La prima partita dell'Eintracht Frankfurt in Europa League dopo il trionfo del 2022 è stata una vittoria per 3-1 contro il Viktoria Plzeň (arrivato ai quarti nella passata stagione).

Il Braga ha ribaltato la partita nei minuti finali vincendo 2-1 in casa del Maccabi Tel-Aviv grazie a due gol di Bruma, il secondo su calcio di rigore.

Highlights: Man Utd - Twente 1-1 

Il gol del pari di Sam Lammers regala un punto al Twente, mentre lo United rimane fermo a una vittoria nelle ultime nove partite in competizioni UEFA. I padroni di casa (allenati dall'ex giocatore del Twente, Erik ten Hag) passano meritatamente in vantaggio con il primo gol europeo di Christian Eriksen. Tuttavia gli ospiti trovano il pari a metà del secondo tempo grazie a una bella giocata di Bart van Rooij e a una distrazione di Eriksen. Nei minuti di recupero, Lars Unnerstall compie una bella parata su Bruno Fernandes lasciando il risultato fermo sull'1-1.

Highlights: Galatasaray 3-1 PAOK

I campioni di Turchia superano senza troppe difficoltà i campioni di Grecia. Dopo un primo tempo a ritmi bassi, nella ripresa la partita si accende. Il difensore Abdul Rahman Baba devia nella propria rete il colpo di testa di Victor Osimhen portando in vantaggio i padroni di casa, ma Giannis Konstantelias trova quasi subito il pari. Yunus Akgün riporta in vantaggio il Galasataray, prima del gol del definitivo 3-1 di Mauro Icardi nei minuti di recupero.

Highlights: Nice - Real Sociedad 1-1 

Nice e Real Sociedad si affrontano a viso aperto sino ai minuti finali senza però riuscire a trovare il gol della vittoria. Ander Barrenetxea apre le marcature per gli ospiti con un tiro dal limite dell'area. I padroni di casa però pareggiano poco prima dell'intervallo col gran gol del centrocampista olandese Pablo Rosario. Nella ripresa il portiere della Real Sociedad, Alex Remiro, para un rigore a Evan Guessand.

Altre partite di mercoledì