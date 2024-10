Lazio-Nice 4-1: Biancocelesti travolgenti

Dopo aver battuto la Dynamo Kyiv, la Lazio si ripete e supera nettamente il Nice, restando prima a punteggio pieno nella fase campionato di UEFA Europa League. Sotto la pioggia dell'Olimpico, la squadra di Marco Baroni - alla terza vittoria di fila - si impone con un perentorio 4-1, trascinata dalla doppietta di Taty Castellanos. L'argentino festeggia così i primi gol europei.



Lazio-Nice 4-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



I Biancocelesti vanno subito vicini al vantaggio con Castellanos, ma il colpo di testa del Taty sugli sviluppi di un calcio d'angolo centra l'incrocio di pali. Sotto la pioggia di Roma, al 20' la squadra di Baroni sblocca il risultato: Clauss respinge in qualche modo sulla linea il colpo di testa di Patric, il pallone finisce a Pedro che con un fantastico sinistro a giro mette la palla sotto la traversa.

Lo spagnolo ex Barcelona e Chelsea, al 29esimo gol nelle competizioni, ha altre frecce nel suo arco. Al 35' il suo pallone in verticale trova impreparata la difesa del Nice, il pallone finisce a Castellanos che con un morbido tocco sotto non lascia scampo a Marcin Bułka.

Sembra tutto in discesa per i Biancocelesti, che rispetto alla vittoriosa trasferta di domenica con il Torino avevano cambiato ben otto giocatori. Ci pensa però Jérémie Boga, ex attaccante di Sassuolo e Atalanta, a riaprire la partita e rovinare l'esordio stagionale di Christos Mandas con un preciso diagonale di sinistro.



Chi si attende la reazione dei francesi di Franck Haise nella ripresa, deve ricredersi. Il secondo tempo della Lazio abbina qualità e quantità. Il tris lo firma ancora Castellanos, che raccoglie il pallone in verticale di Nicolò Rovella, mette a sedere due avversari e fa esplodere la Curva Nord con un gran destro sotto la traversa



Il poker lo firma il capitano, Mattia Zaccagni, che - entrato a inizio secondo tempo con Rovella - trasforma con freddezza un rigore conquistato ancora dallo scatenato Castellanos. Per la Lazio di Baroni, acclamata dai suoi tifosi a fine partita, una serata da ricordare.