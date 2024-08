Europa League 2024/25: chi si è qualificato per la fase campionato?

Il tabellone per la UEFA Europa League 2024/25 è completo.

UEFA.com presenta le 36 squadre coinvolte nel sorteggio della fase campionato, in programma a Montecarlo venerdì 30 agosto dalle 13:00 CET.

Spiegazione del nuovo format

Qualificate alla fase campionato 2024/25

Paesi Bassi (3): Ajax, AZ, Twente

Turchia (3): Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

Belgio (2): Anderlecht, Union Saint-Gilloise

Cechia (2): Slavia Praha, Viktoria Plzeň

Inghilterra (2): Manchester United, Tottenham Hotspur

Francia (2): Nice, Lyon

Germania (2): Eintracht Frankfurt, Hoffenheim

Grecia (2): Olympiacos, PAOK

Italia (2): Lazio, Roma

Portogallo (2): Braga, Porto

Spagna (2): Athletic Club, Real Sociedad

Svezia (2): Elfsborg, Malmö

Azerbaigian (1): Qarabağ

Bulgaria (1): Ludogorets

Danimarca (1): Midtjylland

Ungheria (1): Ferencváros

Israele (1): M. Tel-Aviv

Lettonia (1): RFS

Norvegia (1): Bodø/Glimt

Romania (1): FCSB

Scozia (1): Rangers

Ucraina (1): Dynamo Kyiv

Quali squadre competono nella fase campionato a 36 squadre?

Sette squadre che hanno vinto la coppa nazionale si sono qualificate automaticamente insieme ad altre cinque squadre, in virtù del loro piazzamento in campionato. Anche l'Olympiacos, campione in carica della UEFA Conference League ha un posto garantito. Dodici squadre hanno dovuto superare gli spareggi, mentre le restanti undici sono le sconfitte degli spareggi della UEFA Champions League.

L'elenco riportato è provvisorio, basato esclusivamente sulle prestazioni sportive e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.