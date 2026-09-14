Dove guardare la UEFA Europa League: emittenti partner e live streaming
lunedì 14 settembre 2026
Intro articolo
Scopri dove guardare la UEFA Europa League 2026/27 in ogni nazione.
Contenuti top media
Corpo articolo
Lo spettacolo della UEFA Europa League 2026/27 è visibile in Europa e nel mondo grazie ai partner televisivi ufficiali di UC3.
Scopri dove guardare l'Europa League consultando il seguente elenco.
Dove guardare la finale: emittenti partner
Europa
Albania: DigitAlb, RTSH
Armenia: Fast Media
Austria: Canal+, Sky Austria, Servus TV
Azerbaigian: İçtimai TV, TVNet, CBC Sport
Bielorussia: Okko, CTV
Belgio: RTBF, Telenet, BeTV, VRT
Bosnia ed Ezegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1
Croazia: Arena Sport
Cipro: CyBC, CYTA
Cechia: TV Nova, Sport 1, Canal+
Danimarca: Disney+
Estonia: TV3
Finlandia: Viaplay
France: Canal+
Georgia: Setanta, Silknet
Germania: RTL, Sky
Gibilterra: Gibtelecom
Grecia: Antenna TV, Magenta TV
Ungheria: M4 Sport, RTL, Sport 1
Islanda: Syn, Viaplay
Israele: Charlton
Italia: Sky
Kazakistan: Qaz Sport, Qsport
Kosovo: RTK, Artmotion
Lettonia: TV3
Lituania: TV3
Lussemburgo: RTL, BeTV
Malta: PBS, Melita
Moldavia: Setanta, Jurnal TV , WE SPORT TV
Montenegro: Arena Sport
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Macedonia del Nord: Arena Sport
Norvegia: Viaplay
Polonia: Polsat
Portogallo: Sport TV, DAZN
Repubblica d'Irlanda: Premier Sports
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Okko, CTV
Serbia: Arena Sport, RTS
Slovacchia: JOJ, Sport1
Slovenia: Šport TV, Sportklub
Spagna: Telefonica
Svezia: Disney+
Svizzera: blue, SRG
Turchia: TRT
Ucraina: Megogo, Football TV UA*
Regno Unito: TNT Sports
Africa e Medio Oriente
Camerun: CRTV, SuperSport, New World TV
Mauritius: MBC, SuperSport, New World TV
MENA: beIN
Nigeria: SuperSport
Sudafrica: SuperSport
Africa subsahariana: SuperSport, New World TV
Americhe
Brasile: CazéTV
Canada: DAZN, OneSoccer
Caraibi: CPSL (Flow Sports & Rush Sports)
America Centrale: Claro, FOX
Costa Rica: 8 Clanes, FOX, Claro
Repubblica Dominicana: Televideo, Claro, CPSL
Haiti: Canal+, CPSL
Honduras: 8 Clanes, FOX, Claro
Messico: Claro, ESPN
Panama: 8 Clanes, FOX, Claro
Sud America (escluso Brasile): ESPN
Suriname: ATV, ESPN, CPSL
Stati Uniti d'America: Paramount+, DAZN, TUDN
Asia e Pacifico
Australia: Stan Sport
Bangladesh: Tapmad, Sony
Brunei: beIN
Cambogia: beIN
Cina: iQIYI
Hong Kong: beIN
Subcontinente indiano: Sony
Indonesia: beIN, SCTV
Giappone: WOWOW, U-NEXT*, Lemino*
Kirghizistan: Quest Media
Laos: beIN
Macao: TDM
Malesia: beIN
Mongolia: Premier Sports Network
Myanmar: Canal+
Nuova Zelanda: DAZN
Isola del Pacifico: Digicel
Pakistan: Sony, Tapmad
Filippine: beIN
Repubblica di Corea: SPO TV
Singapore: beIN
Taiwan/Taipei cinese: Elta
Tagikistan: Quest Media
Thailandia: beIN
Timor-Est: beIN
Turkmenistan: Quest Media
Uzbekistan: Quest Media, Z'Or TV
Vietnam: VTVCab, Viettel
In volo e in nave: Sport24
*Solo highlights