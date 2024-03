Andata ottavi di finale di Europa League: anteprima partita per partita

Milan, Roma, Liverpool, Leverkusen, e West Ham sono tra le squadre in campo agli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Chi gioca gli ottavi di finale? Le otto vincitrici dei gironi dell'UEFA Europa League sfidano le otto squadre che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le sfide prevedono andata e ritorno e si concluderanno giovedì 14 marzo; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accederanno al sorteggio dei quarti di finale in programma venerdì 15 marzo. Le perdenti sono definitivamente fuori dall'Europa per questa edizione.

Gioca al Predictor dell'Europa League

Mercoledì 6 marzo

Con le due squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi, l'allenatore dello Sporting CP, Rúben Amorim, ha scherzato dicendo che il sorteggio è stato positivo solo per il suo team di osservatori: "Sono stati gli unici a esultare, perché questo rende il loro lavoro molto più facile". Amorim si aspetta una sfida complicata, come ha detto: "L'Atalanta è una squadra molto forte fisicamente, dobbiamo gestire bene la partita ed avere la loro stessa intensità". Nei sette precedenti incontri europei tra le due squadre c'è stato un grande equilibrio: tre vittorie per l'Atalanta, due per lo Sporting e due pareggi.

Lo sapevi?

Il difensore Giorgio Scalvini ha segnato il suo primo gol in Europa nella vittoria dell'Atalanta a Lisbona per 2-1. "Abbiamo sofferto molto nel secondo tempo, ma siamo riusciti a vincere".

Highlights: Sporting CP - Atalanta 1-2

Giovedì 7 marzo

Primo in classifica e in ottima forma, lo Sparta non si lascia intimorire dalla sfida con il Liverpool. Come ha detto l'allenatore danese Brian Priske: "Ogni giocatore crede di poter vincere qualsiasi partita, ma ovviamente occorre anche essere realisti, sappiamo molto bene che il Liverpool è una delle big del calcio europeo". Le due squadre si sono già affrontate in passato, ai sedicesimi di Europa League 2010/11. Hanno pareggiato 0-0 a Praga e lo Sparta ha resistito ad Anfield, ma il gol di Dirk Kuyt all'86' ha regalato la vittoria per 1-0 e il passaggio del turno alla squadra di casa.

Lo sapevi?

Raggiungere la finale di Europa League a Dublino sarebbe una grande notizia per il Liverpool. Secondo un sondaggio del 2020, il 29% di tutti i tifosi irlandesi sono fan del Liverpool.

Guarda la vittoria del Liverpool contro lo Sparta nel 2011

L'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, e Roberto De Zerbi sono grandi amici, come ha raccontato quest'ultimo dopo il sorteggio. "De Rossi è un mio amico, le nostre figlie sono grandi amiche e ho una grande stima per lui", ha detto l'allenatore del Brighton. "Daniele vive e respira calcio come me, ha un grande cuore ed è una persona appassionata". La sfida tra le due squadre avrà come protagonisti due dei migliori marcatori di Europa League di questa stagione: Romelu Lukaku della Roma e João Pedro del Brighton, secondi a pari merito nella classifica marcatori con sei gol ciascuno.

Lo sapevi?

Nella loro prima stagione nelle competizioni europee, i Seagulls hanno vinto le ultime quattro partite senza subire gol e non hanno ancora perso in trasferta (V2 P1).

Guarda il rigore parato da Svilar

I campioni dell'Azerbaigian hanno perso 5-1 in trasferta e 1-0 in casa contro il Leverkusen nella fase a gironi. Gli azeri sono alla prima partecipazione a un ottavo di finale di una competizione europea, anche se l'allenatore Gurban Gurbanov ha trovato anche degli aspetti positivi: "Quando le grandi squadre come il Leverkusen vengono a Baku, è una festa in Azerbaijan per tutti coloro che amano il calcio".

Lo sapevi?

Il Leverkusen è stata l'unica squadra ad aver superato la fase a gironi di questa stagione a punteggio pieno; nessuna squadra aveva vinto sei partite in questa competizione dall'Arsenal nel 2020/21.

E dopo? Le gare di ritorno si svolgeranno la settimana successiva, il 14 marzo. Le vincenti guadagnano un posto nel sorteggio dei quarti di finale di venerdì 15 marzo, un sorteggio senza teste di serie.

Marsiglia e Villarreal hanno entrambe avuto stagioni difficili, ma sembrano essersi riprese con l'arrivo del terzo allenatore della stagione. Il nuovo tecnico dell'OM, Jean-Louis Gasset, ha avuto un inizio positivo, "Ci sono ancora molte partite da disputare e non possiamo permetterci di rilassarci", ha detto. L'allenatore del Villarreal, Marcelino, conosce bene il Marsiglia avendolo guidato a giugno prima di lasciarlo per motivi personali a settembre dopo sole sette partite (V3 P3 S1).

Lo sapevi?

Pierre-Emerick Aubameyang è il capocannoniere dell'Europa League di questa stagione con sette gol e il miglior marcatore di tutti i tempi della competizione con 31.

Pierre-Emerick Aubameyang: tutti i gol in Europa League

"Penso che sarà la prima partita da quando sono qui in cui partiamo sfavoriti", ha detto l'allenatore dei Rangers, Philippe Clement, parlando del doppio incontro contro il Benfica, ma il belga rimane ottimista: "Con la mentalità che c’è in questo gruppo, possiamo battere chiunque”. L'allenatore degli Eagles Roger Schmidt è pronto per la sfida con i Rangers: "Ciò che mi fa davvero piacere è la mancanza di infortuni in questa fase".

Lo sapevi?

Entrambi i precedenti tra le due squadre in competizioni UEFA si sono conclusi con un pareggio: 3-3 e 2-2 nella fase a gironi di Europa League 2020/21. Il Benfica ha pareggiato nel finale in entrambe le partite.

Highlights 2020: Benfica - Rangers 3-3

Dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro gli Hammers e la sconfitta per 2-0 a Londra, Ritsu Doan del Freiburg ha detto a UEFA.com: "Il lato positivo è che è come se fossero state due partite di prova, prima dello spareggio per la fase a eliminazione diretta". In effetti, si è trattata di una prova generale per le sfide degli ottavi di finale, con l'allenatore del West Ham, David Moyes, che ha commentato: "Ci sono alcune grandi squadre nella competizione - le capoliste dei campionati inglese e tedesco - e si preferirebbe evitarle, ma sarà dura".

Lo sapevi?

Vincitore dell'Europa Conference League la scorsa stagione e vincitore della Coppa delle Coppe nel 1965, il West Ham sogna di vincere il suo terzo trofeo europeo.

Il tecnico dei Rossoneri, Stefano Pioli, ha ammesso che vincere il campionato potrebbe essere un sogno irraggiungibile per la sua squadra in questa stagione, dopo una serie di risultati deludenti, ma il secondo posto e l'Europa League restano nel suo mirino: "La partita contro lo Slavia sarà molto importante. Li stiamo studiando", ha detto. Jindřich Trpišovský dello Slavia spera che la sua squadra possa evitare di essere intimorita dall'atmosfera di San Siro all'andata. "Per me è una squadra da Champions League", ha detto. "È un grande onore per tutti allo Slavia poterli affrontare".

Lo sapevi?

Lo Slavia ha perso sette e pareggiato una partita nelle otto gare in competizioni UEFA giocate in Italia, anche se la leggenda del Milan, Franco Baresi, pensa che la squadra di Trpišovský abbia fatto "una grande prestazione", nonostante la sconfitta per 2-0, in casa della Roma nella fase a gironi di questa stagione

Europa League: il grande gol di Rafael Leão con il Milan

Scarica l'app Europa!