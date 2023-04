Juventus - Sporting CP 1-0: Gatti e Perin decisivi

Federico Gatti segna il suo primo gol con la maglia della Juventus e i Bianconeri si impongono per 1-0 nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League dopo aver sofferto nel primo tempo contro lo Sporting. Nel finale doppio miracolo di Mattia Perin.

La gioia di Gatti Getty Images

Massimiliano Allegri si affida al tridente formato da Ángel Di María, Arkadiusz Milik e Federico Chiesa con esterni offensivi come Juan Cuadrado e Filip Kostić. Manuel Locatelli e Adrien Rabiot si piazzano a centrocampo mentre Gatti viene confermato nella difesa a tre.

La prima palla gol è per la Juventus con Chiesa che controlla bene in area di sinistro e conclude in diagonale con il destro. Antonio Adán si distende bene in tuffo e respinge. Lo Sporting risponde con Hidemasa Morita, ma la conclusione da fuori del giapponese sfiora il palo.

Rischia grosso la Juventus poco prima della mezz’ora ma Wojciech Szczęsny si oppone alla grande sulla girata volante di Sebastián Coates da due passi. Poco dopo il portiere polacco dice no anche a Pedro Gonçalves. Lo Sporting pressa.

Dove Szczęsny non puoi arrivare ci mette una pezza Bremer che sventa sulla linea la forte conclusione in diagonale ancora di Coates. Poco dopo Szczęsny è costretto a uscire. Dall’altra parte è Jeremiah St. Juste a dover chiamare il cambio poco prima dell’intervallo.

Chiesa tra i migliori della Juventus nel primo tempo Getty Images

Nella ripresa Pedro Gonçalves impegna subito Perin. Allegri getta nella mischia Dušan Vlahović e Nicolò Fagioli. La Juve soffre meno e proprio Vlahović diventa decisivo per il gol del vantaggio bianconero. Lo Sporting salva in qualche modo sulla linea sul colpo di testa del centravanti serbo, ma arriva Gatti e insacca da due passi.

Dopo aver sofferto molto nel primo tempo, la Juve non rischia quasi nulla nella ripresa. Fino ai minuti di recupero quando Perin si esibisce in una doppia super parata su Gonçalves e Bellerin che salva i Bianconeri.

Formazioni

Juventus: Szczęsny (Perin 44'); Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli (Paredes 85'), Rabiot, Kostić (Fagioli 62'); Di Maria (Pogba 85'), Milik (Vlahović 62'), Chiesa.

Sporting CP: Adán; Coates, Gonçalo Inácio, St, Juste (Diomande 45'); Nuno Santos (Matheus Reis 62'), Pedro Gonçalves, Morita, Ricardo Esgaio (Bellerin 77'); Francisco Trincão, Youssef Chermiti (Arthur Gomes 62'), Edwards (Dário Essugo 77').