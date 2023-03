Cosa guardare all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League

Vendetta è la parola d'ordine dei quarti di finale di UEFA Europa League. Feyenoord e Roma si affronteranno in una sorta di rematch della finale di UEFA Europa Conference League della passata stagione, mentre il Manchester United giocherà contro una delle poche spagnole che è riuscita a batterlo nelle ultime stagioni. Lo Sporting cercherà di riprendere il cammino interrotto dall'Arsenal nel turno precedente, mentre l'esordiente belga dell'Union Saint-Gilloise volerà ancora una volta in Germania.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, vi raccontiamo gli spunti più interessanti dell'andata dei quarti di finale.

Quarti di finale: 13 aprile 2023

Feyenoord - Roma (18:45 CET)

Man United - Sevilla (21:00 CET)

Juventus - Sporting CP (21:00 CET)

Leverkusen - Union Saint-Gilloise (21:00 CET)

Gli spunti più interessanti

Rashford suona la carica dello United contro la Spagna

Marcus Rashford sta attraversando il miglior momento di forma della sua carriera. A febbraio ha superato il suo record stagionale di gol, e a marzo ha superato un certo Cristiano Ronaldo come miglior marcatore in Europa per lo United e adesso spera di sollevare uno o due trofei a maggio. Tra i cinque campionati europei più in alto nel ranking, solo Erling Haaland e Kylian Mbappé hanno fatto più gol di lui in questa stagione. E, per non fare dormire sonni tranquilli al Sevilla, l'inglese si sta abituando ad affrontare le squadre della Liga.

Rashford non ha segnato contro la Real Sociedad nella fase a gironi, ma è andato in gol nel 4-3 complessivo sul Barcelona negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Inoltre agli ottavi ha segnato sia all'andata che al ritorno contro il Betis, Adesso il 25enne ha messo nel mirino il Sevilla che nel 2019/20 ha interrotto i sogni di gloria dello United nella semifinale di Europa League. In quelle sfide Rashford ha giocato da esterno e comprimario, ma adesso è l'attaccante e protagonista indiscusso della squadra.

Il Manchester United contro le spagnole in Europa League

Il Feyenoord a caccia di rivincita contro la Roma

La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma il destino ha deciso che il piatto doveva essere ancora tiepido dato che Feyenoord e Roma si affronteranno ai quarti dopo il successo per 1-0 dei giallorossi nella finale di Europa Conference League della scorsa stagione. In quella gara, lo scarto tra le due squadre è stato minimo, con l'allenatore degli olandesi Arne Slot che aveva detto con un po' di rammarico: "Ci vuole un po' di fortuna e noi non l'abbiamo avuta". Aspettatevi un altro incontro molto equilibrato.

Il Feyenoord, capolista del campionato olandese, non perde dall'inizio di novembre e ha eliminato lo Shakhtar complessivamente per 7-1 negli ottavi di finale. La Roma, invece, ha avuto un rendimento altalenante ma è ancora in corsa per il quarto posto nel campionato italiano, e quando è in giornata è in grado di battere chiunque - almeno in casa. In trasferta i giallorossi hanno faticato, quindi se il Feyenoord vuole vendicare l'ultima sconfitta, potrebbe aver bisogno di un buon risultato a Rotterdam prima del ritorno all'Olimpico.

Highlights finale Conference League 2022: Roma - Feyenoord 1-0 

Lo Sporting ha trovato la quadra

È stata una stagione strana per lo Sporting CP. A volte hanno ruggito come il leone che adorna il loro petto: in casa contro il Tottenham e in trasferta a Francoforte nella fase a gironi della Champions League, e negli ottavi contro l'Arsenal. Altre volte è stato più una pecorella smarrita: nella finale di Coppa di Lega portoghese di gennaio, nel crollo europeo in autunno, nelle difficoltà in campionato.

Ma le cose potrebbero sistemarsi nel momento giusto. L'ex attaccante del Portogallo, Nuno Gomes, la pensa così. "Sono nel bel mezzo del loro miglior periodo della stagione", avverte la Juventus. "In attacco sono molto pericolosi: non c'è un giocatore in particolare, ma più di uno. Sono letali nelle transizioni". Per la squadra italiana, la sfida contro lo Sporting sarà molto simile a quella contro la bestia nera Benfica, che per due stagioni ha fermato il cammino europeo dei bianconeri in autunno.

Highlights: Arsenal 1-1 Sporting CP (3-5 pens)

Futuro radioso per l'Union SG

Solo due squadre hanno vinto più campionati belgi dell'Union SG, ma fino a un paio di anni fa le foto dei successi del club erano ancora in bianco e nero. Poi tutto è cambiato. Dopo quasi mezzo secolo, Les Unionistes sono stati promossi di nuovo nella massima serie ed è stato come se non ne fossero mai stati lontani, visto sono arrivati a un soffio dalla vittoria del 12° campionato (sarebbe stato il primo dal 1935).

L'esordio in competizioni UEFA è stata la loro ricompensa e anche in questo caso l'Union SG ha giocato col piglio delle grandi. La giovane squadra multietnica di Karel Geraerts ha vinto il proprio girone di Europa League davanti all'Union Berlin e poi ha superato i campioni della Bundesliga complessivamente per 6-3 agli ottavi. La loro ricompensa? Un altro viaggio in Germania, questa volta per affrontare il Leverkusen che attualmente milita a metà classifica della Bundesliga.

Highlights: Union SG - Union Berlin 3-0