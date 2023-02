Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: anteprima delle gare di andata

Barcellona, Manchester United, Roma e Ajax sono di scena il 16 febbraio in UEFA Europa League per disputare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Ecco l'anteprima di tutte le partite.

Che cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Gli spareggi vedono in gara 16 squadre: le otto seconde classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League e le otto terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League. Le vincitrici degli spareggi vanno agli ottavi di UEFA Europa League, dove raggiungeranno le otto prime classificate nei gironi. Le sfide si giocano con partite di andata e ritorno e si concludono giovedì 23 febbraio; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio degli ottavi di venerdì 24 febbraio, dove troveranno le otto vincitrici dei gironi; le otto squadre sconfitte saranno eliminate dalle competizioni europee 2022/23.

L'attuale allenatore Xavi Hernández e il centrocampista Sergio Busquets hanno vinto le finali di UEFA Champions League 2009 e 2011 tra Barcellona e Manchester United. Busquets, inoltre, ha preso parte al 4-0 complessivo sui Red Devils ai quarti di finale di Champions League 2018/19. Lo United deve ancora battere i blaugrana in Spagna (P2 S3) ma ha un felice ricordo del Camp Nou, dove ha sconfitto il Bayern nella finale di Champions League 1999.

I tifosi che hanno più memoria ricorderanno la sfida tra le due squadre nella fase a gironi di Coppa UEFA 2005/06, vinta dallo Shakhtar in gara unica in Francia (1-0). Ma i tempi sono cambiati e la formazione allenata da Igor Jovićević cerca di prepararsi al meglio per la sua prima partita del 2023 (il campionato in Ucraina non riprende fino a marzo). Il Rennes di Bruno Génésio ha battuto due volte la Dynamo Kyiv nella fase a gironi di Europa League ed è rimasto imbattuto per 17 partite da agosto alla sosta per la Coppa del Mondo FIFA.

L'Ajax ha vissuto un autunno caldo in Champions League, battendo due volte i Rangers ma perdendo in casa per 3-0 contro il Liverpool e 6-1 contro il Napoli. Quando incontrerà l'Union Berlin nella gara di andata, la formazione di Amsterdam spera che l'Europa League sia più accogliente ma dovrà diffidare dell'undici allenato da Urs Fischer, che ha vinto le ultime quattro partite.

Il Salisburgo non ha mai incontrato la Roma ma non si farà scoraggiare troppo, perché in Austria ha pareggiato 1-1 contro il Milan e ha battuto due volte la Lazio (2-1 nel 2009, 4-1 nel 2018). La Roma, dal canto suo, ha vinto la UEFA Europa Conference League con José Mourinho, che si è aggiudicato l'Europa League sia con il Porto (2002/03) che con il Man United (2016/17).

Statistica

La Roma non ha mai perso in tre partite in Austria (V2 P1), con una vittoria per 4-1 in casa del Tirol Innsbruck e una per 4-2 in casa dell'Austria Wien nel 2016.

Fasi successive Le partite di ritorno si giocano il 23 febbraio. Chi vince gli spareggi andrà al sorteggio degli ottavi di finale del 24 febbraio e non sarà testa di serie. Le teste di serie sono Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise.

Le squadre si sono affrontate in semifinale di Champions League 1995/96: la Juve ha vinto 2-0 in casa e ha perso 3-2 in Francia, qualificandosi per la finale poi vinta ai rigori contro l'Ajax (ultimo successo a livello internazionale). L'allenatore del Nantes Antoine Kombouaré ha dichiarato dopo il sorteggio: "Volevamo una squadra difficile ed è arrivata. L'obiettivo era superare la fase a gironi e ci siamo riusciti. La gente voleva una grande squadra e anche questa è fatta. Ora dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima".

Statistica

Il Paris ha vinto 2-1 a Torino nella fase a gironi di Champions League, diventando la prima squadra francese a imporsi in casa dei bianconeri al 16° tentativo (P3 S12).

L'attaccante brasiliano Mário Jardel è stato il protagonista degli unici precedenti tra le due squadre, segnando tre gol tra andata e ritorno contro il Midtjylland al primo turno di Coppa UEFA 2001/02 (6-2 tot.). La squadra di Rúben Amorim ha iniziato la Champions League 2022/23 con due vittorie ma è passata in Europa League dopo aver raccolto solo un altro punto nelle ultime quattro partite. Il Midtjylland, guidato Albert Capellas (ex allenatore delle giovanili del Barcellona), ha invece ottenuto alcuni buoni risultati, come il 5-1 contro la Lazio.

Dopo aver espresso una certa insoddisfazione per il passaggio dal Leverkusen al Monaco nell'estate 2020, Kevin Volland torna alla BayArena e ha ritrovato la forma in Ligue 1. Il Monaco ha avuto la meglio sul Leverkusen in Champions League (V3 P2 S1), mentre l'allenatore Philippe Clement ha affrontato la squadra di Bundesliga quando giocava nel Club Brugge e ha segnato nell'1-1 in Coppa UEFA 2006/07. Per qualche consiglio potrebbe rivolgersi proprio alla sua ex squadra: il Club Brugge, allenato da Clement fino alla scorsa stagione, ha battuto il Leverkusen 1-0 in casa e pareggiato 0-0 in trasferta nella fase a gironi di questa Europa League.

Nel Siviglia, pochi avranno bei ricordi dell'autunno del 2022: gli scarsi risultati sono costati il posto a Julen Lopetegui, mentre il suo sostituto Jorge Sampaoli non è riuscito a migliorare molto la situazione prima della sosta per la Coppa del Mondo. Se non altro, il terzo posto nel girone di Champions League ha permesso ai sei volte vincitori di Coppa UEFA ed Europa League di arrivare a questa prima sfida contro il PSV. Quando ha giocato in Spagna con Real Madrid e Málaga, l'allenatore del PSV, Ruud van Nistelrooy, ha segnato due gol in cinque partite contro il Siviglia.

