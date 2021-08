Sorteggio fase a gironi Europa League

Leicester-Napoli e Celtic-Leverkusen tra le sfide di cartello dopo il sorteggio della fase a gironi 2021/22 di UEFA Europa League, tenutosi venerdì a Istanbul, in Turchia.

Sorteggio fase a gironi UEFA Europa League 2021/22

Gruppo A: Lyon, Rangers, Sparta Praha, Brøndby

Gruppo B: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

Gruppo C: Napoli, Leicester, Spartak Moskva, Legia Warszawa

Gruppo D: Olympiacos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

Gruppo E: Lazio, Lokomotiv Moskva, Marseille, Galatasaray

Gruppo F: Braga, Crvena zvezda, Ludogorets, Midtjylland

Gruppo G: Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencváros

Gruppo H: GNK Dinamo, Genk, West Ham, Rapid Wien

Il calciatore del Villarreal, Gerard Moreno, è stato nominato Calciatore della Stagione 2020/21 di UEFA Europa League.

Date delle partite

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre

Come funziona la fase a gironi?

Le squadre di ogni girone si affrontano tra di loro con partite in casa e in trasferta. Le stesse squadre si affronteranno alla prima e quinta giornata oppure alla seconda e sesta o terza e quarta.

Le prime tre classificate proseguiranno la loro avventura europea nell'anno seguente:

Le prime classificate dei gironi andranno agli ottavi di finale.

Le seconde classificate dei gironi andranno agli spareggi a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate dei gironi di UEFA Champions League con in palio la qualificazione agli ottavi.

Le terze classificate dei gironi andranno agli spareggi a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

La procedura del sorteggio

Le fasce del sorteggio UEFA via Getty Images

Le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente UEFA per club. Una squadra per fascia è stata collocata negli otto gironi (A-H). Per il sorteggio ci sono state alcune restrizioni: nessuna squadra poteva essere sorteggiata nello stesso girone contro una della stessa federazione, e alcune della stessa federazione sono state accoppiate in modo da non giocare alla stessa ora (18:45 CET e 21:00 CET) a beneficio del pubblico televisivo.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini in corso e/o dei procedimenti legali e alla conferma finale della UEFA.