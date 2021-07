La fase a gironi di Europa League 2021/22 allo stato attuale

Dodici squadre sono qualificate di diritto alla fase a gironi mentre i rimanenti 20 posti in palio verranno decisi dalle qualificazioni di questa estate.

*La lista è soggetta a conferma finale da parte della UEFA

La fase a gironi 2021/22 in questo momento

ESP Real Sociedad, Real Betis

ENG Leicester, West Ham

GER Eintracht Frankfurt, Leverkusen

ITA Napoli, Lazio

FRA Lyon, Marseille

POR Braga

RUS Lokomotiv Moskva

Chi altro ci sarà nella fase a gironi 2021/22?

In totale parteciperanno 32 squadre alla fase a gironi:

12 qualificate automaticamente

10 vincitrici degli spareggi di UEFA Europa League

10 squadre trasferite dagli spareggi e dal terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (4 dal percorso Campioni e 6 dal percorso Piazzate)

Conosciamo le fasce per il sorteggio?

Per il sorteggio della fase a gironi, le squadre verranno suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA per coefficienti. Al momento ci sono:

76,000 Lyon (FRA)

74,000 Napoli (ITA)

57,000 Leverkusen (GER) 

44,000 Lazio (ITA)

35,000 Braga (POR)

33,000 Eintracht Frankfurt (GER)

32,000 Leicester (ENG)

31,000 Lokomotiv Moskva (RUS)

28,000 Marseille (FRA)

20,113 West Ham (ENG)

19,571 Real Sociedad (ESP)

19,571 Real Betis (ESP)