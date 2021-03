Roma tris e applausi, Milan pari d'oro

Gli ottavi di finale di UEFA Europa League iniziano con un pareggio del Milan e un successo della Roma, mentre sugli altri campi si assiste alle vittorie delle squadre più blasonate come Arsenal, Tottenham e Ajax.

UEFA.com riassume la serata di giovedì.

Un colpo di testa in pieno recupero di Simon Kjær regala al Milan un prezioso - e meritato - pareggio per 1-1 in casa del Manchester United che era passato in vantaggio in apertura di ripresa con l'ex atalantino Amad Diallo.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 21:00 CET

La Roma conquista un’importantissima vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e si avvicina ai quarti di finale di UEFA Europa League. All’Olimpico, i giallorossi superano con un secco 3-0 i campioni d’Ucraina grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 17:55 CET

Gabriel (Arsenal) esulta dopo il gol

L'Arsenal vince con tre gol spettacolari. Martin Ødegaard sblocca il risultato nel primo tempo con un fendente; dopo il pareggio da fuori area di Youssef El-Arabi, gli ospiti suggellano la vittoria con uno stupendo colpo di testa di Gabriel e un tiro dalla distanza di Mohamed Elneny.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 17:55 CET

Harry Kane segna entrambi gol della squadra di José Mourinho, prima su un tiro di Erik Lamela ribattuto dal palo e poi approfittando di un errore di Kévin Théophile-Catherine a 20' dalla fine.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 17:55 CET

Filip Helander ha regalato il pareggio ai Rangers

Lo Slavia va in vantaggio a inizio gara con Nicolae Stanciu ma non riesce a raddoppiare, consentendo a Filip Helander di acciuffare il pareggio. Quindi, il portiere Allan McGregor si supera per neutralizzare Lukáš Masopust.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 21:00 CET

L'Ajax arriva a un passo dai quarti con una comoda vittoria ad Amsterdam. Guillaume Faivre compie una serie di parate sulle conclusioni dei padroni di casa ma viene battuto da Davy Klaassen poco dopo il quarto d'ora della ripresa. Dusan Tadić firma il raddoppio, mentre il subentrato Brian Brobbey fissa il punteggio sul 3-0.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 21:00 CET

Spagnoli in vantaggio con una precisa finalizzazione di Jorge Molina, mentre una volée bassa di Roberto Soldado arrotonda il punteggio e dà più tranquillità al Granada per la sfida di ritorno.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 17:55 CET

Il Villarreal festeggia la vittoria a Kiev

Il sottomarino giallo surclassa i padroni di casa con due gol dei difensori centrali. La Dynamo fatica visibilmente sui calci piazzati del Villarreal e Pau Torres è libero di aprire le marcature alla mezz'ora. Raúl Albiol raddoppia nella ripresa dopo una mancata trattenuta del portiere Georgiy Bushchan su calcio d'angolo.

Ritorno: giovedì 18 marzo, 21:00 CET