UEFA Europa League: possibili scontri diretti e statistiche
Venerdì, 19 marzo 2021
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Le statistiche dei potenziali scontri diretti nelle prossime fasi di UEFA Europa League.
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Le statistiche degli scontri diretti si basano solo sulle partite ufficiali UEFA.
Ajax (NED)
Quarti di finale
Roma G2 V1 P1 S0 GF3 GS2
Semifinale
Granada N/D
Man. United G5 V2 P0 S3 GF3 GS7
Finale
Arsenal G8 V3 P3 S2 GF6 GS7
Dinamo Zagreb G8 V5 P1 S2 GF13 GS5
Slavia Praha G3 V0 P1 S2 GF3 GS5
Villarreal N/D
Arsenal (ENG)
Quarti di finale
Slavia Praha G2 V1 P1 S0 GF7 GS0
Semifinale
Dinamo Zagreb G4 V3 P0 S1 GF9 GS3
Villarreal G4 V2 P2 S0 GF5 GS1
Finale
Ajax G8 V2 P3 S3 GF7 GS6
Granada N/D
Man. United G2 V0 P0 S2 GF1 GS4
Roma G4 V2 P1 S1 GF5 GS3
Dinamo Zagreb (CRO)
Quarti di finale
Villarreal G2 V1 P0 S1 GF2 GS3
Semifinale
Arsenal G4 V1 P0 SL3 GF3 GS9
Slavia Praha N/D
Finale
Ajax G8 V2 P1 S5 GF5 GS13
Granada N/D
Man. United G2 V0 P1 S1 GF1 GS2
Roma N/D
Granada (ESP)
Quarti di finale
Man. United N/D
Semifinale
Ajax N/D
Roma N/D
Finale
Arsenal N/D
Dinamo Zagreb N/D
Slavia Praha N/D
Villarreal N/D
Manchester United (ENG)
Quarti di finale
Granada N/D
Semifinale
Ajax G5 V3 P0 S2 GF7 GS3
Roma G6 V4 P1 S1 GF13 GS4
Finale
Arsenal G2 V2 P0 S0 GF5 GS1
Dinamo Zagreb G2 V1 P1 S0 GF2 GS1
Slavia Praha N/D
Villarreal G4 V0 P4 S0 GF0 GS0
Roma (ITA)
Quarti di finale
Ajax G2 V0 P1 S1 GF2 GS3
Semifinale
Granada N/D
Man. United G6 V1 P1 S4 GF4 GS13
Finale
Arsenal G4 V1 P1 S2 GF3 GS5
Dinamo Zagreb N/D
Slavia Praha G2 V1 P0 S1 GF3 GS3
Villarreal G4 V2 P0 S2 GF6 GS4
Slavia Praha (CZE)
Quarti di finale
Arsenal G2 V0 P1 S1 GF0 GS7
Semifinale
Dinamo Zagreb N/D
Villarreal G2 V0 P1 S1 GF2 GS4
Finale
Ajax G3 V2 P1 S0 GF5 GS3
Granada N/D
Man. United N/D
Roma G2 V1 P0 S1 GF3 GS3
Villarreal (ESP)
Quarti di finale
Dinamo Zagreb G2 V1 P0 S1 GF3 GS2
Semifinale
Arsenal G4 V0 P2 S2 GF1 GS5
Slavia Praha G2 V1 P1 S0 GF4 GS2
Finale
Ajax N/D
Granada N/D
Man. United G4 V0 P4 S0 GF0 GS0
Roma G4 V2 P0 S2 GF4 GS6