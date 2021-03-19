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UEFA Europa League: possibili scontri diretti e statistiche

Venerdì, 19 marzo 2021

Le statistiche dei potenziali scontri diretti nelle prossime fasi di UEFA Europa League.

Rivali da sempre, Arsenal e Manchester United potrebbero affrontarsi in finale di Europa League
Rivali da sempre, Arsenal e Manchester United potrebbero affrontarsi in finale di Europa League Arsenal FC via Getty Images

Le statistiche degli scontri diretti si basano solo sulle partite ufficiali UEFA.

Ajax (NED)

Quarti di finale
Roma G2 V1 P1 S0 GF3 GS2﻿

Semifinale
Granada N/D
Man. United G5 V2 P0 S3 GF3 GS7

Finale
Arsenal G8 V3 P3 S2 GF6 GS7
Dinamo Zagreb G8 V5 P1 S2 GF13 GS5
Slavia Praha G3 V0 P1 S2 GF3 GS5
Villarreal N/D

Robert Pirès dopo un rigore trasformato in Arsenal-Ajax del 2005
Robert Pirès dopo un rigore trasformato in Arsenal-Ajax del 2005

Arsenal (ENG)

Quarti di finale
Slavia Praha G2 V1 P1 S0 GF7 GS0

Semifinale
Dinamo Zagreb G4 V3 P0 S1 GF9 GS3
Villarreal G4 V2 P2 S0 GF5 GS1

Finale
Ajax G8 V2 P3 S3 GF7 GS6
﻿Granada N/D
Man. United G2 V0 P0 S2 GF1 GS4
Roma G4 V2 P1 S1 GF5 GS3﻿

Dinamo Zagreb (CRO)

Quarti di finale
Villarreal G2 V1 P0 S1 GF2 GS3

Giuseppe Rossi, Marcos Senna e Santi Cazorla (Villarreal) festeggiano contro la Dinamo nel 2010
Giuseppe Rossi, Marcos Senna e Santi Cazorla (Villarreal) festeggiano contro la Dinamo nel 2010

Semifinale
Arsenal G4 V1 P0 SL3 GF3 GS9
Slavia Praha N/D

Finale
Ajax G8 V2 P1 S5 GF5 GS13
﻿Granada N/D
Man. United G2 V0 P1 S1 GF1 GS2
Roma N/D

Granada (ESP)

Quarti di finale
Man. United N/D

Semifinale
Ajax N/D
Roma N/D

Finale
Arsenal N/D
Dinamo Zagreb N/D﻿
﻿Slavia Praha N/D
Villarreal N/D

United e Arsenal si sono affrontate solo in semifinale di UEFA Champions League 2008/09
United e Arsenal si sono affrontate solo in semifinale di UEFA Champions League 2008/09

Manchester United (ENG)

Quarti di finale
Granada N/D

Semifinale
Ajax G5 V3 P0 S2 GF7 GS3
Roma G6 V4 P1 S1 GF13 GS4

Finale
Arsenal G2 V2 P0 S0 GF5 GS1
Dinamo Zagreb G2 V1 P1 S0 GF2 GS1﻿
Slavia Praha N/D
Villarreal G4 V0 P4 S0 GF0 GS0

Roma (ITA)

Quarti di finale
Ajax G2 V0 P1 S1 GF2 GS3

Semifinale
Granada N/D
Man. United G6 V1 P1 S4 GF4 GS13

Finale
Arsenal G4 V1 P1 S2 GF3 GS5
Dinamo Zagreb N/D
Slavia Praha G2 V1 P0 S1 GF3 GS3
Villarreal G4 V2 P0 S2 GF6 GS4

Slavia Praha (CZE)

Quarti di finale
Arsenal G2 V0 P1 S1 GF0 GS7

Cesc Fàbregas e Theo Walcott contro lo Slavia a ottobre 2007
Cesc Fàbregas e Theo Walcott contro lo Slavia a ottobre 2007

Semifinale
Dinamo Zagreb N/D
Villarreal G2 V0 P1 S1 GF2 GS4

Finale
Ajax G3 V2 P1 S0 GF5 GS3
﻿Granada N/D
Man. United N/D
Roma G2 V1 P0 S1 GF3 GS3

Villarreal (ESP)

Quarti di finale
Dinamo Zagreb G2 V1 P0 S1 GF3 GS2

Semifinale
Arsenal G4 V0 P2 S2 GF1 GS5
Slavia Praha G2 V1 P1 S0 GF4 GS2

Finale
Ajax N/D﻿﻿
Granada N/D
Man. United G4 V0 P4 S0 GF0 GS0
Roma G4 V2 P0 S2 GF4 GS6﻿

© 1998-2021 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: Venerdì, 19 marzo 2021

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