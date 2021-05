Le finaliste di UEFA Europa League: Villarreal

Ultime notizie

Probabile formazione: Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Moreno, Alcácer, Chukwueze

Curriculum

Grandi gol del Villarreal in Europa League

Ranking UEFA: 22°

Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 0

Miglior piazzamento: semifinali (2004, 2011, 2016)

Campionati: 0

Coppe del Re: 0

Posizione attuale in campionato: 7°

Qualificazione: 5° posto in Liga

Gruppo I: primo posto

Sedicesimi di finale: 4-1 Salzburg (2-0 t 2-1 c)

Ottavi di finale: 4-0 Dynamo Kyiv (2-0 t, 2-0 c)

Quarti di finale: 3-1 Dinamo Zagreb (1-0 t, 2-1 c)

Semifinali: 2-1 Arsenal (2-1 c, 0-0 t)

Bilancio complessivo: G14 V12 P2 S0 GF27 GS8*

Migliori marcatori: Gerard Moreno, Paco Alcácer (6)



Highlights: Villarreal - Arsenal 2-1 (2 min)

*Compreso un 3-0 a tavolino per il Villarreal contro il Qarabağ alla sesta giornata

Perché è il suo anno



La tentazione è di parlare della coppia d'attacco formata da Gerard Moreno e Paco Alcácer. O di Raúl Albiol, vincitore della Coppa del Mondo che, a 35 anni, è stato assolutamente superbo in questa stagione. Pau Torres? Un sinistro educatissimo.

Ma è impossibile ignorare l'impatto di Unai Emery. Vincitore della UEFA Europa League per tre volte e finalista con l'Arsenal un paio di stagioni fa, è stato ingaggiato per portare il Villarreal in finale e ci è riuscito.

Emery trionfatore in Europa League

Tattica

Emery può adattarsi alle circostanze e alle occasioni, ma in questa stagione ha utilizzato prevalentemente il 4-4-2 e il 4-3-3 a seconda dell'avversario o delle circostanze. Palle inattive e gestione del possesso sono importanti, ma il fattore fondamentale per la squadra è la capacità di Emery di studiare e preparare al meglio ogni situazione.

Giocatori chiave

Gerard Moreno Il nazionale spagnolo sta vivendo il miglior momento di forma in carriera, sfoggiando una sorta di tocco magico.

Raúl Albiol Dopo molti anni trascorsi in Serie A, il difensore ha fatto ritorno in patria più esperto e grintoso, oltre che quasi insuperabile nel gioco aereo. Il tempo per lui sembra essersi fermato.

Pau Torres

Pau Torres Il difensore centrale, 24 anni, ha un sinistro prodigioso e sta attirando l'attenzione dei più grandi club europei.

Un po' di storia

La squadra proviene da Vila-real, cittadina di 50.000 abitanti sulla costa valenciana famosa per l'industria della ceramica, almeno fino all'approdo del Sottomarino Giallo nella massima serie del 1998. Nel 2006, una squadra composta da Juan Román Riquelme, Marcos Senna e Diego Forlán ha raggiunto le semifinali di UEFA Champions League, mentre nel 2007/8 è arrivata seconda in Liga.

A Danzica, il Villarreal spera di aggiungere la UEFA Europa League a una bacheca di trofei che al momento è occupata solo da due Coppe UEFA Intertoto e dal titolo in quarta serie spagnola nel 1970.