Finale UEFA Europa League: Villarreal - Manchester United

Ranking UEFA: 22°

Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 0

Miglior piazzamento: semifinali (2004, 2011, 2016)



Questa stagione

Ingresso: fase a gironi

G13 V11 P2 S0 GF27 GS8

Miglior marcatore: Gerard Moreno, Paco Alcácer (6)

Posizione in campionato: 6°

Highlights: Villarreal - Arsenal 2-1 (2 min)

Il cammino sino alla semifinale

Qualificazione: 5° in Liga

Gruppo I: primo posto

Sedicesimi di finale: 4-1 Salzburg

Ottavi di finale: 4-0 Dynamo Kyiv

Quarti di finale: 3-1 Dinamo Zagreb

Semifinali: 2-1 Arsenal

Perché è il suo anno

La tentazione è di parlare della coppia d'attacco formata da Gerard Moreno e Paco Alcácer. O di Raúl Albiol, vincitore della Coppa del Mondo FIFA che, a 35 anni, è stato assolutamente superbo in questa stagione. Pau Torres? Un sinistro educatissimo. Ma è impossibile ignorare l'impatto di Unai Emery. Vincitore della UEFA Europa League per tre volte, finalista con l'Arsenal un paio di stagioni fa, è stato ingaggiato per portare il Villarreal in finale e ci è riuscito.

Tattica

Emery può adattarsi alle circostanze e alle occasioni, ma in questa stagione ha utilizzato prevalentemente il 4-4-2 e il 4-3-3 a seconda dell'avversario o delle circostanze. Palle inattive e gestione del possesso sono importanti, ma il fattore fondamentale per la squadra è la capacità di Emery di studiare e preparare al meglio ogni situazione.

Giocatori chiave: Gerard Moreno e Raúl Albiol

Moreno sta vivendo il miglior momento di forma in carriera, mentre Raúl Albiol è entrato in una seconda giovinezza. Dopo molti anni trascorsi in Serie A il difensore ha fatto ritorno in patria più esperto e grintoso, oltre che quasi insuperabile nel gioco aereo. Il tempo per lui sembra essersi fermato.

Prossimi impegni

Celta Vigo (c, 09/05), Valladolid (t, 13/05), Sevilla (c, 16/05), Real Madrid (t, 23/05), Man Utd (n, 26/05)

Ranking UEFA: 8°

Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1

Ultima finale giocata: V 2-0 - Ajax (2017)

Questa stagione

Ingresso: sedicesimi di finale

G8 V5 P2 S1 GF18 GS6

Miglior marcatore: Bruno Fernandes, Edinson Cavani (5)

Posizione in campionato: 2°

Highlights finale 2017: Ajax - Man. United 0-2

Il cammino sino alla semifinale

Qualificazione: dalla UEFA Champions League

Sedicesimi di finale: 4-0 Real Sociedad

Ottavi di finale: 2-1 AC Milan

Quarti di finale: 4-0 Granada

Semifinali: 8-5 Roma

Perché è il suo anno

La sconfitta nella semifinale dell'anno scorso contro il Siviglia ha fatto male a Ole Gunnar Solskjær e ai suoi giocatori. I Red Devils cercheranno dunque di non ripetere i troppi errori di quella serata, come è apparso evidente nell'andata della semifinale contro la Roma.

Highlights: Man. United - Roma 6-2 (2 min)

Tattica

Solskjær schiera normalmente un 4-2-3-1 e occasionalmente un 3-4-1-2, ma ha anche sperimentato il 4-4-2.

Giocatore chiave: Bruno Fernandes

I suoi gol e assist - rispettivamente 26 e 16 in 52 presenze - parlano da soli, ma la leadership di Bruno Fernandes è altrettanto importante per questo United.

Prossimi impegni

Aston Villa (t, 09/05), Leicester (c, 11/05), Liverpool (c, 13/05), Fulham (c, 18/05), Wolves (t, 23/05), Villarreal (n, 26/05)