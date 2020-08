Calendario quarti e semifinali di Europa League

L'urna di Nyon ha tracciato il cammino delle squadre ancora in corsa verso la finale di UEFA Europa League del 21 agosto.

Dai quarti di finale, tutte le partite sono in gara unica e iniziano alle 21:00 CET

Sorteggio quarti di finale

Lunedì 10 agosto

Manchester United (ENG) - Copenhagen (DEN), Stadion Köln

Internazionale Milano (ITA) - Rangers (SCO) / Leverkusen (GER), Dusseldorf Arena

Martedì 11 agosto

Shakhtar Donetsk (UKR) - Eintracht Frankfurt (GER) / Basel (SUI), Arena AufSchalke

Olympiacos (GRE) / Wolves (ENG) - Sevilla (ESP) / Roma (ITA), MSV Arena

Sorteggio semifinali

Domenica 16 agosto

Olympiacos (GRE) / Wolves (ENG) / Sevilla (ESP) / Roma (ITA) - Manchester United (ENG) / Copenhagen (DEN), Stadion Köln

Lunedì 17 agosto

Internazionale Milano (ITA) / Rangers (SCO) / Leverkusen (GER) ) - Shakhtar Donetsk (UKR) / Eintracht Frankfurt (GER) / Basel (SUI), Dusseldorf Arena

Finale

Venerdì 21 agosto

Vincitrice semifinale 1 - Vincitrice semifinale 2, Stadion Köln

Sorteggio: statistiche

• Il Manchester United ha battuto l'FC Copenhagen per 3-0 all'Old Trafford nella fase a gironi di UEFA Champions League 2006/07, ma ha perso 1-0 al ritorno in Danimarca.

• Nella scorsa UEFA Europa League, lo Shakhtar è stato eliminato dall'Eintracht Frankfurt ai sedicesimi, pareggiando 2-2 in casa e perdendo 4-1 in Germania.

• Rangers e Inter hanno vinto un confronto a eliminazione diretta ciascuno. Contro la squadra scozzese, i nerazzurri hanno totalizzato quattro punti (1-0 c, 1-1 t) nelle sfide più recenti, che risalgono alla fase a gironi di UEFA Champions League 2005/06.

• Anche se i Wolves non hanno mai affrontato il Siviglia, hanno già battuto una squadra spagnola in questa edizione, l'Espanyol. Diogo Jota ha segnato una tripletta nel 4-0 casalingo all'andata dei sedicesimi, mentre il ritorno è finito 3-2 per i padroni di casa.

Procedura di sorteggio

Il sorteggio era completamente aperto e non prevedeva teste di serie; le squadre provenienti dallo stesso paese potevano essere sorteggiate contro.