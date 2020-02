Fase a eliminazione diretta di Europa League: record e statistiche

Giocatori

Maggior numero di presenze

39 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético Madrid, Valencia)

39 Eduardo Salvio (Atlético Madrid, Benfica)

33 Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)

32 Daniel Carriço (Sporting CP, Sevilla)

30 Luisão (Benfica)

30 Vitolo (Sevilla, Atlético Madrid)

30 Vicente Iborra (Levante, Sevilla, Villarreal)

29 Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Roma)

27 Borja Valero (Villarreal, Fiorentina, Internazionale Milano)

27 Mario Gaspar (Villarreal)

27 Adil Rami (LOSC Lille, Valencia, Sevilla, Marseille)

26 Ezequiel Garay (Benfica, Zenit, Valencia)

26 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

26 Rodrigo (Braga, Benfica)

25 Lucas Leiva (Liverpool, Lazio)

25 José Antonio Reyes (Atlético Madrid, Sevilla)

25 Rui Patrício (Sporting CP, Wolves)

Maggior numero di gol

20 Radamel Falcao (Porto, Atlético Madrid)

19 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético Madrid, Valencia)

16 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

16 Óscar Cardozo (Benfica)

12 Fernando Torres (Liverpool, Chelsea, Atlético Madrid)

10 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Arsenal)

10 Carlos Bacca (Sevilla)

10 Romelu Lukaku (Anderlecht, Everton, Internazionale)

10 Eduardo Salvio (Atlético Madrid, Benfica)

9 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke)

8 Aritz Aduriz (Athletic Club)

8 Fredy Guarín (Porto, Internazionale Milano)

8 Rodrigo (Benfica, Valencia)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2012: la doppietta di Falcao fa trionfare l'Atlético

Maggior numero di gol in una partita



4 Radamel Falcao (Porto v Villarreal, 28/04/11)

3 Claudio Pizarro (Werder Bremen v Twente, 25/02/10)

3 David Villa (Werder Bremen v Valencia, 18/03/10)

3 Radamel Falcao (Porto v Spartak Moskva, 07/04/11)

3 Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskva v Nice, 15/02/18)

3 Klaas-Jan Huntelaar (Viktoria Plzeň v Schalke, 16/02/12)

3 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke v Twente, 15/03/12)

3 Libor Kozák (Lazio v Stuttgart, 14/03/13)

3 Paco Alcácer (Valencia v Basel, 10/04/14)

3 Romelu Lukaku (Young Boys v Everton, 19/02/15)

3 Gonzalo Higuaín (Napoli v Dinamo Moskva, 12/03/15)

3 Edin Džeko (Villarreal v Roma, 16/02/17)

3 Zlatan Ibrahimović (Manchester United v Saint-Étienne, 16/02/17)

3 Lars Stindl (Fiorentina v Borussia Mönchengladbach, 23/02/17)

3 Nabil Fekir (Lyon v AZ Alkmaar, 23/03/17)

3 Manuel Fernandes (Nice v Lokomotiv Moskva, 15/02/18)

3 Ciro Immobile (Lazio v FCSB, 22/02/18)

3 Olivier Giroud (Chelsea v Dynamo Kyiv, 13/03/19)

3 João Félix (Benfica v Eintracht Frankfurt, 11/04/19)

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia v Arsenal, 09/05/19)

3 Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt v Salzburg, 20/02/20)

3 Diogo Jota (Wolves v Espanyol, 20/02/20)

Maggior numero di gol in un doppio confronto

5 Radamel Falcao (Porto v Villarreal, 2010/11)

5 Romelu Lukaku (Everton v Young Boys, 2014/15)

4 Radamel Falcao (Porto v Spartak Moskva, 2010/11)

4 Klaas-Jan Huntelaar (Schalke v Viktoria Plzeň, 2011/12)

4 Cédric Bakambu (Villarreal v Sparta Praha, 2015/16)

4 Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia v Arsenal, 2018/19)

Squadre

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la finale del 2013 persa dal Benfica contro il Chelsea

Maggior numero di partite

39 Benfica

34 Valencia

34 Sevilla

32 Villarreal

29 Atlético Madrid

27 Sporting CP

26 Ajax

26 Napoli

25 Athletic Club

25 Liverpool

Maggior numero di partecipazioni (edizioni)

8 Ajax*

8 Sporting CP*

7 Napoli

7 Villarreal

7 Olympiacos*

7 Salzburg*

6 Anderlecht

6 Athletic Club

6 Benfica*

6 Dynamo Kyiv

6 Lazio

6 Sevilla*

6 Shakhtar Donetsk*

6 Zenit

*2019/20incluso

Maggior numero di presenze agli ottavi

5 Benfica

5 Valencia

5 Zenit

4 Dynamo Kyiv

4 Villarreal

4 Sevilla

3 Ajax

3 Anderlecht

3 Athletic Club

3 Atlético Madrid

3 Basel

3 Beşiktaş

3 Internazionale Milano

3 Lazio

3 Liverpool

3 Lyon

3 Napoli

3 Manchester United

3 Salzburg

3 Sporting CP

3 Tottenham Hotspur

3 Viktoria Plzeň



Maggior numero di presenze ai quarti

5 Benfica

4 Valencia

3 Atlético Madrid

3 Sevilla

3 Villarreal

Maggior numero di presenze in semifinale

3 Benfica

3 Sevilla

3 Atlético Madrid

3 Valencia

2 Liverpool

2 Villarreal

2 Arsenal

2 Chelsea

Maggior numero di vittorie (partite)

23 Benfica

20 Atlético Madrid

20 Sevilla

18 Valencia

17 Villarreal

13 Chelsea

12 Liverpool

11 Ajax

10 Athletic Club

10 Lyon

10 Zenit



Maggior numero di sconfitte (partite)

13 Ajax

12 Zenit

11 Athletic Club

11 Salzburg

10 Anderlecht

10 Napoli

10 Villarreal

9 Beşiktaş

9 Braga

9 Dynamo Kyiv

9 Lazio

9 Olympiacos

9 Sporting CP

Maggior numero di gol segnati

65 Benfica

64 Valencia

62 Sevilla

54 Atlético Madrid

50 Villarreal

41 Chelsea

39 Lyon

38 Athletic Club

36 Sporting CP

35 Arsenal

35 Porto

35 Salzburg

34 Lazio

34 Napoli



Maggior numero di gol subiti

49 Villarreal

43 Athletic Club

41 Salzburg

37 Benfica

36 Valencia

36 Sevilla

35 Sporting CP

34 Lazio

32 Dynamo Kyiv

32 Ajax

32 Porto

30 Zenit

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: guarda i sette gol del Lione contro l'AZ

Vittoria più ampia (singole partite)

7-1 Lyon - AZ Alkmaar (23/02/17)

6-0 Valencia - Rapid Wien (18/02/16)

5-0 Valencia - Basel (10/04/14)

Vittoria più ampia (tra andata e ritorno)

10-0 Valencia - Rapid Wien (6-0, 4-0) 2015/16

11-2 Lyon - AZ Alkmaar (4-1, 7-1) 2016/17

10-3 Porto - Spartak Moskva (5-1, 5-2) 2010/11

8-1= Atlético Madrid v Lokomotiv Moskva (3-0, 5-1) 2017/18

8-1= Metalist Kharkiv - Salzburg (4-0, 4-1) 2011/12

8-1= Dynamo Kyiv - Beşiktaş (4-1, 4-0) 2010/11

Maggior numero di gol in due partite

13= Porto - FC Spartak Moskva 10-3 (2010/11)

13= Lyon - AZ Alkmaar 11-2 (2016/17)

11= Salzburg - Lazio 6-5 (2017/18)

11= Porto - Villarreal 7-4 (2010/11)

11= Hamburg - Anderlecht 6-5 (2009/10)

Altre informazioni

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il Valencia conquista la più grande vittoria complessiva

Sconfitta più pesante rimontata al ritorno

0-3 Valencia - Basel 5-0 (c, 2013/14)

Doppi confronti vinti dopo aver perso la gara di andata

3= Braga

3= Liverpool

3= Valencia

3= Zenit

Gol più veloce

13,21 secondi Vitolo (Villarreal - Sevilla) 12/03/15

Espulsione più veloce

3:14 Nick Viergever (Udinese - AZ Alkmaar) 15/03/12



Sfide decise ai supplementari

Valencia - Club Brugge 0-1 3-0 (3-1 tot.) 2009/10

Wolfsburg - Rubin Kazan 1-1 2-1 (3-2 tot.) 2009/10

Atlético Madrid - Liverpool 1-0 1-2 (2-2 tot., Atlético vince ai gol in trasferta) 2009/10

Atlético Madrid - Fulham 2-1 (finale) 2009/10

Schalke - Viktoria Plzeň 1-1 3-1 (4-2 tot.) 2011/12

Tottenham - Internazionale Milano 3-0 1-4 (4-4 tot., Tottenham vince ai gol in trasferta) 2012/13

Rubin Kazan - Levante 0-0 2-0 (2-0 tot.) 2012/13

Valencia - Basel 0-3 5-0 (5-3 tot.) 2013/14

Dnipro Dnipropetrovsk - Ajax 1-0 1-2 (2-2 tot.; Dnipro vince ai gol in trasferta) 2014/15

Anderlecht - Olympiacos 1-0 2-1 (3-1 tot.) 2015/16

Celta Vigo - Shakhtar Donetsk 0-1 2-0 (2-1 tot.) 2016/17

Manchester United - Anderlecht 1-1 2-1 (3-2 tot.) 2016/17

Ajax - Schalke 2-0 2-3 (4-3 tot.) 2016/17

Sporting CP - Viktoria Plzeň 2-0 1-2 (3-2 tot.) 2017/18

Marseille - Salzburg 2-0 1-2 (3-2 tot.) 2017/18

Slavia Praha - Sevilla 2-2 4-3 (6-5 tot.) 2018/19

Benfica - Dinamo Zagreb 0-1 3-0 (3-1 tot.) 2018/19

Sfide decise ai rigori

FCSB - Ajax 4-2 (2-2 tot.) 2012/13

Basel - Tottenham 4-1 (4-4 tot.) 2012/13

Sevilla - Real Betis 4-3 (2-2 tot.) 2013/14

Sevilla - Benfica 4-2 (finale, 0-0) 2013/14

Beşiktaş - Liverpool FC 5-4 (1-1 tot.) 2014/15

Sevilla FC - Athletic Club 5-4 (3-3 tot.) 2015/16

Lyon - Beşiktaş 7-6 (3-3 tot.) 2016/17

Chelsea - Eintracht 4-3 (2-2 tot.) 2018/19