Villarreal - Manchester United: dove guardarla, ultime notizie e pronostici

Il Villarreal affronta il Manchester United in finale di UEFA Europa League a Danzica il 26 maggio alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

Dove guardarla in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa League nel tuo paese.

Statistiche

Villarreal

Forma: SPVVSS

Ultima partita: Villarreal - Celta Vigo 2-4, 09/05

Prossime partite: Valladolid (t, 13/05), Sevilla (c, 16/05), Real Madrid (t, 23/05)

Situazione attuale: 6° in Liga

Manchester United

Forma: VSVPVV

Ultima partita: Aston Villa - Man Utd 1-3, 09/05

Prossime partite: Leicester (c, 11/05), Liverpool (c, 13/05), Fulham (c, 18/05), Wolves (t, 23/05)

Situazione attuale: 2° in Premier League

Le avversarie spagnole del Man. United

Cammino qualificazione

Villarreal

Qualificazione: 5° in Liga

Primo posto Gruppo I

Sedicesimi di finale: 4-1 Salzburg

Ottavi di finale: 4-0 Dynamo Kyiv

Quarti di finale: 3-1 Dinamo Zagreb

Semifinali: 2-1 Arsenal

Highlights: Villarreal - Arsenal 2-1

Manchester United

Qualificazione: trasferimento dalla UEFA Champions League

Sedicesimi di finale: 4-0 Real Sociedad

Ottavi di finale: 2-1 AC Milan

Quarti di finale: 4-0 Granada

Semifinali: 8-5 Roma

Highlights: Man. United - Roma 6-2

Probabili formazioni

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Moreno, Alcácer, Chuckweze

Man Utd: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani

Il parere degli esperti

Graham Hunter, reporter Villarreal: Unai Emery. Tre volte vincitore dell'Europa League e secondo classificato con l'Arsenal due anni fa, è stato ingaggiato per portare il Villarreal in finale, ed eccolo qua. Il tecnico è anche detentore del record di titoli a pari merito con Giovanni Trapattoni, ma non sarebbe una sorpresa se lo scavalcasse.

Emery trionfatore in Europa League

Matthew Howarth, reporter Man Utd: la sconfitta dell'anno scorso in semifinale contro il Siviglia ha fatto male a Ole Gunnar Solskjær e ai suoi giocatori. Lo United ha pagato a caro prezzo i troppi errori e non vuole ripeterli, come ha dimostrato nella gara di andata contro la Roma. Inoltre, è dalla fine degli anni '80 che non rimaneva così a lungo senza trofei.

L'opinione dal campo

 Chukwueze (Villarreal): 'È un sogno che diventa realtà'

Unai Emery, allenatore Villarreal coach: "Meritiamo di giocare questa finale e daremo il massimo. Dimostreremo di voler lottare contro il Manchester United per questo titolo".

Pau Torres, difensore Villarreal: "Il Villarreal ha mancato tante occasioni in semifinale, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. È importante prepararsi bene: è un'occasione storica".